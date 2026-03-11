環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

快訊

聯合報／ 記者李芯／即時報導
環境部與教育部聯手開設「與2050淨零世代的對話」線上課程，全國高中生上線登入完整觀看70分鐘的數位課程、通過測驗並提出氣候行動後，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明。記者李芯／攝影
為落實賴清德總統於「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育的期許，環境部教育部合作，為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與2050淨零世代的對話」。該課程由環境部長彭啓明、台灣師範大學特聘教授葉欣誠等人共同授課，並主打有「雙部長」共同署名的課後學習證明可放入學習歷程檔案。

環境部與教育部聯手開設「與2050淨零世代的對話」線上課程，全國高中生上線登入完整觀看70分鐘的數位課程、通過測驗並提出氣候行動後，即可取得由環境部與教育部雙部長共同署名核發的電子學習證明，放入學習歷程檔案中。

環境部說，該課程由彭啓明主講「關於Climate Change高中生不能不知道的9件事」；葉欣誠主講「提升你的氣候素養融入你的學習歷程」；師大附中教師洪逸文、台中女中教師趙友崧及中山附中教師謝隆欽將氣候知識結合地理、地科等高中學科；總統府國家氣候變遷對策委員會青年委員黃品涵與雷雅淇分享真實氣候行動案例。

彭啓明說，現在的高中生到2050年大約已經40歲，是社會中堅，「我們這一代如果不努力，就是他們來受罪」。讓青年在高中階段具備系統性的氣候素養，是給予下一代重要的生存技能，同時也期盼本課程能成為教師即時的補充教材，減輕教學負擔。

葉欣誠表示，氣候變遷的資訊每天不斷更新，與時俱進非常重要，也期待未來能在既有的課綱框架下推陳出新，讓高中師生用最有效率的方法，了解我們即將要面對的未來。

洪逸文指出，教育領域這幾年非常注重跨領域合作，學生要能跨領域學習，最重要的就是探究能力，氣候變遷將是最好切入點。而對學生來說，將成果放入學習歷程檔案的多元表現，也是可以馬上做到的成果。

趙友崧說，氣候變遷是當代不斷在變化的現象，高中生可以透過這套課程深入探究，並拿到這份CP值非常高的證書，再以此為基礎、未來持續關懷環境。

環境部表示，本線上課程相關資訊已置於環境部氣候變遷署官網首頁連結之「高中氣候變遷教育線上課程」專屬頁面（ https://www.cca.gov.tw/climatetalks/youth/education/25832.html ），邀請全國高中生及高中老師立即連結參閱。

