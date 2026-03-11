南投衛生局抽檢高中職國中小校園午餐 全合格

南投縣衛生局公布高中職及國中小校園午餐稽查結果，抽驗162家次學校廚房、查核12家次團膳業者，以及15件成品、豬肉原料，結果全數合格。

南投縣衛生局今天發布新聞稿說明校園午餐查核檢驗結果，衛生局指出，去年稽查學校自設廚房162家次，抽驗成品及半成品共176件，檢驗結果都符合規定。

衛生局表示，除學校自設廚房外，也針對團膳業者查核12家次，抽驗成品及豬肉原料共15件，結果全數合格；另查核16所高中職學校，抽驗18件成品，檢驗結果也全部符合標準。

衛生局呼籲，食品業者承辦學校午餐業務時，應嚴格把關食材品質，確實檢視食材新鮮度與來源，並且在烹調過程中落實食品良好衛生規範準則，學校如果採外購午餐，也應妥善保存管理盒餐，避免發生食物腐敗及食品中毒事件，確保學生安心用餐。