聽新聞
0:00 / 0:00
南投衛生局抽檢高中職國中小校園午餐 全合格
南投縣衛生局公布高中職及國中小校園午餐稽查結果，抽驗162家次學校廚房、查核12家次團膳業者，以及15件成品、豬肉原料，結果全數合格。
南投縣衛生局今天發布新聞稿說明校園午餐查核檢驗結果，衛生局指出，去年稽查學校自設廚房162家次，抽驗成品及半成品共176件，檢驗結果都符合規定。
衛生局表示，除學校自設廚房外，也針對團膳業者查核12家次，抽驗成品及豬肉原料共15件，結果全數合格；另查核16所高中職學校，抽驗18件成品，檢驗結果也全部符合標準。
衛生局呼籲，食品業者承辦學校午餐業務時，應嚴格把關食材品質，確實檢視食材新鮮度與來源，並且在烹調過程中落實食品良好衛生規範準則，學校如果採外購午餐，也應妥善保存管理盒餐，避免發生食物腐敗及食品中毒事件，確保學生安心用餐。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。