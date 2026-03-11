快訊

南投衛生局抽檢高中職國中小校園午餐 全合格

中央社／ 南投11日電
為確保學生安心用餐，南投縣衛生局11日公布高中職及國中小校園午餐稽查結果，抽驗162家次學校廚房、查核12家次團膳業者，以及15件成品、豬肉原料，結果全合格。（南投縣政府提供）中央社
為確保學生安心用餐，南投縣衛生局11日公布高中職及國中小校園午餐稽查結果，抽驗162家次學校廚房、查核12家次團膳業者，以及15件成品、豬肉原料，結果全合格。（南投縣政府提供）中央社

南投縣衛生局公布高中職及國中小校園午餐稽查結果，抽驗162家次學校廚房、查核12家次團膳業者，以及15件成品、豬肉原料，結果全數合格。

南投縣衛生局今天發布新聞稿說明校園午餐查核檢驗結果，衛生局指出，去年稽查學校自設廚房162家次，抽驗成品及半成品共176件，檢驗結果都符合規定。

衛生局表示，除學校自設廚房外，也針對團膳業者查核12家次，抽驗成品及豬肉原料共15件，結果全數合格；另查核16所高中職學校，抽驗18件成品，檢驗結果也全部符合標準。

衛生局呼籲，食品業者承辦學校午餐業務時，應嚴格把關食材品質，確實檢視食材新鮮度與來源，並且在烹調過程中落實食品良好衛生規範準則，學校如果採外購午餐，也應妥善保存管理盒餐，避免發生食物腐敗及食品中毒事件，確保學生安心用餐。

相關新聞

再投入8.1億元！湖口高中二期校舍動土 全區預計2027年底完工

新竹縣政府持續推進高中五大方案，縣立湖口高級中學第二期校舍興建工程今天舉辦開工動土典禮，教學棟預計於2027年8月前完工、全區預計2027年12月完工。縣長楊文科執鏟動土並為工程祈福，待二期工程完工後，學校將逐年招收每年級12班，預計118學年度全校共36班，讓逾千名在地學子安心就讀，成為新竹縣具代表性的優質高中。

環境部合作教育部推70分鐘氣候變遷線上課程 學習證明可放學檔

為落實賴清德總統於「總統府國家氣候變遷對策委員會」對氣候教育的期許，環境部與教育部合作，為高中生量身打造的氣候變遷線上課程「與2050淨零世代的對話」。該課程由環境部長彭啓明、台灣師範大學特聘教授葉欣誠等人共同授課，並主打有「雙部長」共同署名的課後學習證明可放入學習歷程檔案。

大甲順天國中校服34年來首次大改版 新版校服正式亮相

台中市大甲區順天國中創校34年，學生校服的顏色、材質、保暖度、穿著舒適性等議題，一直被校友及家長討論，師生與行政人員最後共同決議出新版校服款式，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，目前一年級學生已開始穿新校服。

高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

金門中正國小美術班術科開考 39童搶20席比拼孩子創意與觀察力

金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額；考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力，難度相當高。

學測術科放榜 宜中體育班王宥竣奪全國武狀元、美術班成績全國頂尖

115年學測成績，宜蘭高中學生除了日前在學科拿下全縣唯一60級分，術科成績放榜再傳好消息。王宥竣奪得全國體育術科總分第一名，成為全國武狀元，他的雙胞胎哥哥王宥晴拿下全國第九名，而陳冠維除了在術科考試獲得全國第五，更在114學年度宜蘭縣中小學運動會110跨欄破大會紀錄，實屬難得。

