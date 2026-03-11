大甲順天國中校服34年來首次大改版 新版校服正式亮相

台中市大甲區順天國中創校34年，學生校服的顏色、材質、保暖度、穿著舒適性等議題，一直被校友及家長討論，師生與行政人員最後共同決議出新版校服款式，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，目前一年級學生已開始穿新校服。

順天國中112學年由第32屆家長會易俊霖會長領銜提議改版換新，符合眾多家長與學生的需求。為讓學生能以更舒適、更亮麗的服裝，易俊霖表示，要據此設計出一系列「材質先進、耐穿好看、冬暖夏涼、好洗快乾」的校服，讓孩子放學後去逛街時，都願意穿校服、可體面出門。

學務處熊寶松主任說明新版校服的出爐，歷經學生問卷調查、服裝廠商意見彙整、校服改版籌備會議及5次服裝儀容委員會縝密討論後，決定出改版方向。

陳隆彬校長表示，師生及行政代表共同決議出新版校服款式後，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，制服選米黃色格子顏色，代表正向感性、光明活力、友善楷模。男女同款的運動服與外套選藍色，代表冷靜理性、創新希望、多元思考。

為使學生家長來得及買到新校服，也讓舊校服的廠商庫存問題可得到有效解決，熊寶松主任表示，換新校服不倉促上路，採漸進式汰換的作法，113學年先試辦一年、不硬性規定要換新，114學年新生才開始全面換穿新校服，未來三年都是緩衝過渡期。

台中市大甲區順天國中新校服，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色。圖／順天國中提供