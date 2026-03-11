快訊

NBA／末節大幅領先仍瘋狂刷分！阿德巴約砍83分打破Kobe 81分紀錄

傳川普私下問金主挺誰挑戰白宮 盧比歐呼聲高於范斯

小S老公搭訕大S正妹粉絲！還傳出殯照證明身分 私密對話曝光

大甲順天國中校服34年來首次大改版 新版校服正式亮相

聯合報／ 記者游振昇／台中報導
台中市大甲區順天國中新校服，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色。圖／順天國中提供
台中市大甲區順天國中新校服，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色。圖／順天國中提供

台中市大甲區順天國中創校34年，學生校服的顏色、材質、保暖度、穿著舒適性等議題，一直被校友及家長討論，師生與行政人員最後共同決議出新版校服款式，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，目前一年級學生已開始穿新校服。

順天國中112學年由第32屆家長會易俊霖會長領銜提議改版換新，符合眾多家長與學生的需求。為讓學生能以更舒適、更亮麗的服裝，易俊霖表示，要據此設計出一系列「材質先進、耐穿好看、冬暖夏涼、好洗快乾」的校服，讓孩子放學後去逛街時，都願意穿校服、可體面出門。

學務處熊寶松主任說明新版校服的出爐，歷經學生問卷調查、服裝廠商意見彙整、校服改版籌備會議及5次服裝儀容委員會縝密討論後，決定出改版方向。

陳隆彬校長表示，師生及行政代表共同決議出新版校服款式後，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色，制服選米黃色格子顏色，代表正向感性、光明活力、友善楷模。男女同款的運動服與外套選藍色，代表冷靜理性、創新希望、多元思考。

為使學生家長來得及買到新校服，也讓舊校服的廠商庫存問題可得到有效解決，熊寶松主任表示，換新校服不倉促上路，採漸進式汰換的作法，113學年先試辦一年、不硬性規定要換新，114學年新生才開始全面換穿新校服，未來三年都是緩衝過渡期。

台中市大甲區順天國中新校服，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色。圖／順天國中提供
台中市大甲區順天國中新校服，定調制服與運動服以黃色、藍色為主題顏色。圖／順天國中提供

行政人員 學生

延伸閱讀

校安亮紅燈 學校快強化安全網

教育部長視察彰化校園 陳素月爭取運動設施修繕經費

影／嘉義校安人員勇鬥持刀闖校園17歲退學生 大拇指遭劃傷送醫

比照加班 中市教師喊漲課輔鐘點費

相關新聞

高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

金門中正國小美術班術科開考 39童搶20席比拼孩子創意與觀察力

金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額；考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力，難度相當高。

學測術科放榜 宜中體育班王宥竣奪全國武狀元、美術班成績全國頂尖

115年學測成績，宜蘭高中學生除了日前在學科拿下全縣唯一60級分，術科成績放榜再傳好消息。王宥竣奪得全國體育術科總分第一名，成為全國武狀元，他的雙胞胎哥哥王宥晴拿下全國第九名，而陳冠維除了在術科考試獲得全國第五，更在114學年度宜蘭縣中小學運動會110跨欄破大會紀錄，實屬難得。

歌手李驥化身科技導師 台中AI超人教育營前進山城

台中市政府數位發展局推動的「2026 AI超人教育營」持續深入校園，第七站前進東勢區新成國小，活動邀請知名音樂人、昔日「優客李林」成員李驥擔任特別講師，以繪本導讀與說故事方式，陪伴孩子在科技學習之外，也培養自我探索能力。

彰化溪湖鎮各級學校家長會 今宣布合辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽

彰化縣溪湖國中籃球隊去年打進JHBL甲組，縣立成功高中榮獲HBL第五名，振奮溪湖鎮各級學校，今各校家長會長齊聚湖東國小，決議4月19日舉辦首屆溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，提振全鎮籃球運動風氣。

雙語生活化學習 助學生用英語認識世界

為落實「2030雙語政策」，協助高級中等學校營造更貼近學生學習需求的英語使用情境，教育部國教署自2025學年度起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，整合既有雙語資源，引導學校以全校參與、生活化運用的方式，建構英語自然使用的校園學習環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。