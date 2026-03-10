氣溫15度 彰化香田小一學童插秧好玩不覺冷

彰化縣香田國小今春耕，天氣冷颼颼，師長和31名小一學童捲袖和捲起褲管走進水田，插秧的新鮮感沖淡天冷感覺，雙腿踩進田土反而感覺土地一點溫暖；小朋友說，跟同學一起插秧，很快樂，一點都不覺得天冷。

香田生態田面積約1.3分，2006年申請農糧署中區分署補助「看稻子長大」活動，同年二月開始一年兩期種水稻，今年邁入第二十年。今插秧課實地操作之前，學童先上兩節課，認識水稻生態、插秧應注意事項及技巧，學校委託農民駕駛農機犁田，社區志工和家長整地、畫格線。

師長下午帶小朋友到生態田，退休主任林文達說，今種的秧苗是越光米，每次種下6株，每欉的秧苗不多、間距大，有較好生長空間，可望有較豐富的收穫。講授完畢，小朋友領取秧苗，迫不及待下田插秧，當時氣溫攝氏15度，小朋友上半身穿得很暖和，捲袖、捲褲管剛踩進水田仍喊「好冷」。

一開始學童不熟練，在林文達和多名師長協助下，逐漸掌握插穩秧苗的技巧。完成任務後，洪姓學童說，能和老師、同學一起插秧，他覺得很有趣，玩得很開心，很快的忘了天氣冷。王姓小朋友表示，這是他第一次插秧，一面把秧苗種下土裡，身體彎腰一面往後退，農夫真的很辛苦。

香田國小校長鄭培華說，食農教育從小做起，小朋友從插秧課程中體會盤中飱來之不易，養成珍惜食物、感恩惜福的觀念，並建立喜愛稻米、喜歡米食的習慣，是學校食農教育希望帶給孩子的意義與價值。

彰化縣香田國小小一學童完成插秧，十分開心。圖／香田提供