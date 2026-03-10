竹縣推動公立國中小雙語生活化校園 從課堂延伸至各角落

新竹縣府今天說，推出公立國中小雙語生活化校園計畫，將納入雙語生活化推動架構中，持續深化雙語教育，將英語從課堂延伸至校園各角落，讓孩子能自然運用語言，培養競爭力。

新竹縣政府今天發布新聞資料指出，語言是連結世界的重要橋梁，透過推動雙語教育，讓英語走進校園生活各場域，幫助學生在自然互動中建立信心、拓展視野，並持續支持學校營造友善安心的學習環境，培養孩子面向世界的能力。

縣府說，在校園實踐層面，縣內國中小已展現豐沛的雙語動能，如新湖國小推動雙語教育多年，讓雙語從課室英語沉浸逐步延伸至學科學習，學生由適應轉為喜愛，教師也從摸索邁向共學。

縣府指出，新湖國小透過升旗「每週一句」、晨會課室英語、週三「雙語對話角」及低年級英語共讀，持續拓展多元的學習情境，讓雙語內化為校園日常，深耕雙語的實質成效。

縣府說，在國中端，勝利國中推動晨間英語雜誌閱讀、學生英語播報空氣品質，設置雙語對話角等，營造自然使用英語的環境，透過沉浸式的情境營造，讓語言學習與生活經驗深度連結。