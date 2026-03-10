竹縣推動公立國中小雙語生活化校園 從課堂延伸至各角落
新竹縣府今天說，推出公立國中小雙語生活化校園計畫，將納入雙語生活化推動架構中，持續深化雙語教育，將英語從課堂延伸至校園各角落，讓孩子能自然運用語言，培養競爭力。
新竹縣政府今天發布新聞資料指出，語言是連結世界的重要橋梁，透過推動雙語教育，讓英語走進校園生活各場域，幫助學生在自然互動中建立信心、拓展視野，並持續支持學校營造友善安心的學習環境，培養孩子面向世界的能力。
縣府說，在校園實踐層面，縣內國中小已展現豐沛的雙語動能，如新湖國小推動雙語教育多年，讓雙語從課室英語沉浸逐步延伸至學科學習，學生由適應轉為喜愛，教師也從摸索邁向共學。
縣府指出，新湖國小透過升旗「每週一句」、晨會課室英語、週三「雙語對話角」及低年級英語共讀，持續拓展多元的學習情境，讓雙語內化為校園日常，深耕雙語的實質成效。
縣府說，在國中端，勝利國中推動晨間英語雜誌閱讀、學生英語播報空氣品質，設置雙語對話角等，營造自然使用英語的環境，透過沉浸式的情境營造，讓語言學習與生活經驗深度連結。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。