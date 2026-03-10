會考拚佳績 桃園蘆竹誠聖宮獎學金最高6萬元

桃園市蘆竹區誠聖宮近年設立國中教育會考獎助學金制度，去年共有289名學生獲獎，總獎金達百萬元。廟方近期也公布今年獎助學金申請辦法，依會考成績換算分數排序，取前100名發放不同級距獎金，最高可獲6萬元。

根據誠聖宮公布的2026年辦法，獎學金以教育會考成績換算分數排序，取前100名，每人限領一項。成績達5A10+且作文6級分者，可獲6萬元；5A10+且作文5級分者為2萬元。其餘進入前百名者，依各科成績級距換算金額，A++每科2000元、A+為1500元、A為1000元、B為200元。

排名第101名以後的申請者，每個A（含A++、A+及A）可獲1000元、每個B為200元。成績換算基準為1個A計5分、每個「+」加1分，作文每級分為0.2分，最終排名預計於2026年7月中旬公布於廟方官網。申請資格方面，學子須於春節期間至誠聖宮點文昌燈祈福，即具備申請獎助學金資格。

誠聖宮位於機場捷運坑口站周邊，建於1974年，主祀關聖帝君，內殿同時供奉五文昌帝君，為地方重要信仰中心。近年隨桃園航空城與機場捷運發展，參拜人潮漸增。

誠聖宮主任委員、桃園市議員劉勝全表示，廟方多年來致力將宗教信仰轉化為社會力量，獎學金制度也是希望讓信仰文化與教育形成正向循環，隨著參與人數逐年增加，廟方將持續擴大公益與教育面向的投入。