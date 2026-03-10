快訊

會考拚佳績 桃園蘆竹誠聖宮獎學金最高6萬元

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市蘆竹區誠聖宮近年設立國中教育會考獎助學金制度，廟方近期也公布今年獎助學金申請辦法，最高可獲6萬元。圖／廟方提供
桃園市蘆竹區誠聖宮近年設立國中教育會考獎助學金制度，廟方近期也公布今年獎助學金申請辦法，最高可獲6萬元。圖／廟方提供

桃園市蘆竹區誠聖宮近年設立國中教育會考獎助學金制度，去年共有289名學生獲獎，總獎金達百萬元。廟方近期也公布今年獎助學金申請辦法，依會考成績換算分數排序，取前100名發放不同級距獎金，最高可獲6萬元。

根據誠聖宮公布的2026年辦法，獎學金以教育會考成績換算分數排序，取前100名，每人限領一項。成績達5A10+且作文6級分者，可獲6萬元；5A10+且作文5級分者為2萬元。其餘進入前百名者，依各科成績級距換算金額，A++每科2000元、A+為1500元、A為1000元、B為200元。

排名第101名以後的申請者，每個A（含A++、A+及A）可獲1000元、每個B為200元。成績換算基準為1個A計5分、每個「+」加1分，作文每級分為0.2分，最終排名預計於2026年7月中旬公布於廟方官網。申請資格方面，學子須於春節期間至誠聖宮點文昌燈祈福，即具備申請獎助學金資格。

誠聖宮位於機場捷運坑口站周邊，建於1974年，主祀關聖帝君，內殿同時供奉五文昌帝君，為地方重要信仰中心。近年隨桃園航空城與機場捷運發展，參拜人潮漸增。

誠聖宮主任委員、桃園市議員劉勝全表示，廟方多年來致力將宗教信仰轉化為社會力量，獎學金制度也是希望讓信仰文化與教育形成正向循環，隨著參與人數逐年增加，廟方將持續擴大公益與教育面向的投入。

相關新聞

高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

金門中正國小美術班術科開考 39童搶20席比拼孩子創意與觀察力

金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額；考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力，難度相當高。

學測術科放榜 宜中體育班王宥竣奪全國武狀元、美術班成績全國頂尖

115年學測成績，宜蘭高中學生除了日前在學科拿下全縣唯一60級分，術科成績放榜再傳好消息。王宥竣奪得全國體育術科總分第一名，成為全國武狀元，他的雙胞胎哥哥王宥晴拿下全國第九名，而陳冠維除了在術科考試獲得全國第五，更在114學年度宜蘭縣中小學運動會110跨欄破大會紀錄，實屬難得。

歌手李驥化身科技導師 台中AI超人教育營前進山城

台中市政府數位發展局推動的「2026 AI超人教育營」持續深入校園，第七站前進東勢區新成國小，活動邀請知名音樂人、昔日「優客李林」成員李驥擔任特別講師，以繪本導讀與說故事方式，陪伴孩子在科技學習之外，也培養自我探索能力。

彰化溪湖鎮各級學校家長會 今宣布合辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽

彰化縣溪湖國中籃球隊去年打進JHBL甲組，縣立成功高中榮獲HBL第五名，振奮溪湖鎮各級學校，今各校家長會長齊聚湖東國小，決議4月19日舉辦首屆溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，提振全鎮籃球運動風氣。

雙語生活化學習 助學生用英語認識世界

為落實「2030雙語政策」，協助高級中等學校營造更貼近學生學習需求的英語使用情境，教育部國教署自2025學年度起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，整合既有雙語資源，引導學校以全校參與、生活化運用的方式，建構英語自然使用的校園學習環境。

