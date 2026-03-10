高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

教育局表示，本屆挑戰賽以「AI Helps」為主軸，攜手多所大學創新育成中心提供專業課程與實務指導，引導學生善用AI工具解決真實社會問題。

競賽設置「實作組」與「概念組」兩大類別，其中實作組著重原型製作與應用驗證，鼓勵學生動手實踐創意；概念組則聚焦AI應用與商業模式可行性，培養學生跨域思考與創業素養，同時也強化科技倫理與永續發展觀念，將資源循環、在地食材、減碳節能與智慧生活等議題納入創新提案方向。

發布會也邀請上屆金拓獎團隊分享創業歷程。三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊因參賽契機組成創業團隊，作品目前已進入專利審查階段，並與群眾募資平台「嘖嘖」洽談募資計畫，逐步邁向產品化與市場化。另一組淡水商工學生團隊透過「微電商與社群經營」實作學習市場分析與財務管理，不僅培養創業能力，更有學生透過特殊選才管道順利錄取理想大學。

本次競賽整合跨局處資源打造完整青年創業支持系統，由教育局負責創業教育扎根與專利申請輔導，大學育成中心提供AI技術培訓與商品化諮詢，青年局提供創業基地與貸款利息補貼，經發局則透過地方型SBIR研發補助與群眾募資資源，形成從創意發想到創業落地的培育廊帶。連續三年擔任評審的嘖嘖集資平台經理彭盛韶表示，新北市已逐步建立完整青年創業生態系，讓學生在創業路上不再孤軍奮戰。

教育局表示，本次挑戰賽採三階段評選機制，包含書面初審、企畫簡報與成果發表決賽，入選決賽團隊最高可獲得總獎金10萬元。為確保提案品質，參賽團隊須於報名前參與至少1場實體培訓工作坊，並於3月25日下午5時前完成報名。透過AI創業挑戰賽，新北市將持續打造「從校園到產業」的人才培育鏈，讓學生在學習階段就具備創新實踐能力，培養面向未來產業的行動力。

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想。圖／新北市教育局提供

三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊因參賽契機組成創業團隊，作品目前已進入專利審查階段，並與群眾募資平台「嘖嘖」洽談募資計畫，逐步邁向產品化與市場化。圖／新北市教育局提供