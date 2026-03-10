快訊

香雞城回來了！週五西門町試營運 招牌手扒雞每日限量

杉林溪車禍！5姊弟去年同期也出遊 54歲么弟插管治療中

台股漲661點、收32,771點 台積電漲40元收1,850元

聽新聞
0:00 / 0:00

高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊因參賽契機組成創業團隊，作品目前已進入專利審查階段，並與群眾募資平台「嘖嘖」洽談募資計畫，逐步邁向產品化與市場化。圖／新北市教育局提供
三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊因參賽契機組成創業團隊，作品目前已進入專利審查階段，並與群眾募資平台「嘖嘖」洽談募資計畫，逐步邁向產品化與市場化。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

教育局表示，本屆挑戰賽以「AI Helps」為主軸，攜手多所大學創新育成中心提供專業課程與實務指導，引導學生善用AI工具解決真實社會問題。

競賽設置「實作組」與「概念組」兩大類別，其中實作組著重原型製作與應用驗證，鼓勵學生動手實踐創意；概念組則聚焦AI應用與商業模式可行性，培養學生跨域思考與創業素養，同時也強化科技倫理與永續發展觀念，將資源循環、在地食材、減碳節能與智慧生活等議題納入創新提案方向。

發布會也邀請上屆金拓獎團隊分享創業歷程。三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊因參賽契機組成創業團隊，作品目前已進入專利審查階段，並與群眾募資平台「嘖嘖」洽談募資計畫，逐步邁向產品化與市場化。另一組淡水商工學生團隊透過「微電商與社群經營」實作學習市場分析與財務管理，不僅培養創業能力，更有學生透過特殊選才管道順利錄取理想大學。

本次競賽整合跨局處資源打造完整青年創業支持系統，由教育局負責創業教育扎根與專利申請輔導，大學育成中心提供AI技術培訓與商品化諮詢，青年局提供創業基地與貸款利息補貼，經發局則透過地方型SBIR研發補助與群眾募資資源，形成從創意發想到創業落地的培育廊帶。連續三年擔任評審的嘖嘖集資平台經理彭盛韶表示，新北市已逐步建立完整青年創業生態系，讓學生在創業路上不再孤軍奮戰。

教育局表示，本次挑戰賽採三階段評選機制，包含書面初審、企畫簡報與成果發表決賽，入選決賽團隊最高可獲得總獎金10萬元。為確保提案品質，參賽團隊須於報名前參與至少1場實體培訓工作坊，並於3月25日下午5時前完成報名。透過AI創業挑戰賽，新北市將持續打造「從校園到產業」的人才培育鏈，讓學生在學習階段就具備創新實踐能力，培養面向未來產業的行動力。

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想。圖／新北市教育局提供
新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想。圖／新北市教育局提供

三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊因參賽契機組成創業團隊，作品目前已進入專利審查階段，並與群眾募資平台「嘖嘖」洽談募資計畫，逐步邁向產品化與市場化。圖／新北市教育局提供
三重商工「自動安全帽烘乾系統」團隊因參賽契機組成創業團隊，作品目前已進入專利審查階段，並與群眾募資平台「嘖嘖」洽談募資計畫，逐步邁向產品化與市場化。圖／新北市教育局提供

延伸閱讀

150萬獎金、全英語辯論！徐有庠盃物理競賽 挺高中生前進世界舞台

商管專業怕被AI取代？中原大學商學院幫助您迎向AI世代 進而駕馭AI

新北技職培育鏈成形 全國技藝賽金手獎奪牌居冠

新北高中職國際教育博覽會 AI助攻探索未來

相關新聞

高中生也能用AI提案拚創業 新北AI StartUp挑戰賽最高獎金10萬元

新北市教育局今舉辦「2026 AI StartUp創業挑戰賽」發布會，鼓勵高中職學生運用AI技術提出創業構想，透過競賽將創意轉化為可被市場驗證的行動方案，入選決賽團隊最高可獲得10萬元獎金，也有機會透過實作成果累積升學與創業經驗。

金門中正國小美術班術科開考 39童搶20席比拼孩子創意與觀察力

金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額；考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力，難度相當高。

學測術科放榜 宜中體育班王宥竣奪全國武狀元、美術班成績全國頂尖

115年學測成績，宜蘭高中學生除了日前在學科拿下全縣唯一60級分，術科成績放榜再傳好消息。王宥竣奪得全國體育術科總分第一名，成為全國武狀元，他的雙胞胎哥哥王宥晴拿下全國第九名，而陳冠維除了在術科考試獲得全國第五，更在114學年度宜蘭縣中小學運動會110跨欄破大會紀錄，實屬難得。

歌手李驥化身科技導師 台中AI超人教育營前進山城

台中市政府數位發展局推動的「2026 AI超人教育營」持續深入校園，第七站前進東勢區新成國小，活動邀請知名音樂人、昔日「優客李林」成員李驥擔任特別講師，以繪本導讀與說故事方式，陪伴孩子在科技學習之外，也培養自我探索能力。

彰化溪湖鎮各級學校家長會 今宣布合辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽

彰化縣溪湖國中籃球隊去年打進JHBL甲組，縣立成功高中榮獲HBL第五名，振奮溪湖鎮各級學校，今各校家長會長齊聚湖東國小，決議4月19日舉辦首屆溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，提振全鎮籃球運動風氣。

雙語生活化學習 助學生用英語認識世界

為落實「2030雙語政策」，協助高級中等學校營造更貼近學生學習需求的英語使用情境，教育部國教署自2025學年度起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，整合既有雙語資源，引導學校以全校參與、生活化運用的方式，建構英語自然使用的校園學習環境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。