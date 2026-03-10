快訊

金門中正國小美術班術科開考 39童搶20席比拼孩子創意與觀察力

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門報導
金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗日昨在中正國小登場，考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力。圖／中正國小提供
金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗日昨在中正國小登場，考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力。圖／中正國小提供

金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額；考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗，透過構圖、色彩與空間表現，展現觀察力與創作能力，難度相當高。

中正國小表示，此次考試，有不少家長陪同孩子到校應試，在校門口為孩子加油打氣，走進考場，只見學生低頭專注作畫，有人反覆端詳題目構思構圖，有人細細描繪線條、調和色彩，在安靜的氛圍中完成自己的創作。

校長陳為信表示，學校美術班成立以來，持續在課程設計與師資上投入資源，希望為具有藝術潛能的學生打造適性學習環境，讓孩子在創作與欣賞的過程中培養美感與表達能力。「藝術不只是技巧的學習，更重要的是培養觀察生活、理解世界的能力，讓孩子用畫筆說故事。」

校方統計，今年39名考生中，校內學生32人，另有7人來自外校，分別來自烈嶼鄉、金湖鎮及金寧鄉；此外，也有1名戶籍在金門的學生特地返鄉應試。校方認為，顯示中正國小美術班的辦學逐漸受到家長與學生關注。

縣府教育處處長黃雅芬與社教科科長周祥敏當天也到場巡視考場，了解考試情形；黃雅芬表示，藝術教育是培養孩子觀察力與感受力的重要途徑，美術班多年來持續為金門培養具有藝術潛能的學生，也讓藝文教育逐步在地方扎根。

中正國小指出，今年已是美術班第五屆招生，在校方完善規畫下，考試過程順利、秩序良好；隨著術科測驗完成，考生們將靜待放榜結果，期待能進入美術班，在藝術學習的道路上持續探索與成長。

全縣國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額。圖／中正國小提供
全縣國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場，今年共有40名學生報名，實際到場應試39人，爭取20個正取名額。圖／中正國小提供

金門中正國小美術班術科開考 39童搶20席比拼孩子創意與觀察力

金門縣115學年度國小藝術才能美術班招生鑑定術科測驗在中正國小登場,今年共有40名學生報名,實際到場應試39人,爭取20個正取名額;考生須在限定時間內完成「線畫」、「彩畫」及「立體造型」三項測驗,透過構圖、色彩與空間表現,展現觀察力與創作能力,難度相當高。

