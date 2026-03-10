台灣機器人團隊再訪立陶宛參賽 深化青年科技交流

台灣機器人教育聯盟7日至8日帶領台灣高中生組成的4支機器人隊伍，參加於立陶宛舉行的FIRST科技挑戰賽，與立陶宛及烏克蘭隊伍同場競技交流，並訪問當地兒童慈善機構，推廣STEM教育。

FIRST（For Inspiration and Recognition of Science andTechnology）是一個全球性的非營利組織，旨在透過機器人競賽激發年輕人對STEM（科學、技術、工程和數學）的興趣，並培養創新能力、團隊合作與解決問題技能。

據駐立陶宛台灣代表處新聞稿，立陶宛主辦單位Lituanica X每年年初舉辦立陶宛區「科技挑戰賽」（FTC, FIRST Tech Challenge），前2名優勝隊伍可代表立陶宛，參加4月在休士頓舉行的FIRST機器人年度世界冠軍大賽。

Lituanica X為讓更多對機器人有興趣的學生參與，今年擴大比賽規模，賽事分為爭取世界大賽代表權的正規賽及非正式比賽兩組，每組都有20支隊伍參賽。台灣4支隊伍都參加正規賽，但不和立陶宛及烏克蘭隊伍爭取參與世界大賽代表名額。

代表處表示，今年是駐處第2次協助台灣隊伍到立陶宛參加機器人競賽。駐立陶宛代表王雪虹也到會場，為台灣團隊加油打氣。

立陶宛總統夫人迪亞娜（Diana Nausėdienė）今年親自出席開幕式致詞，向參賽各隊選手致意，展現立國政府對青年科技教育的支持。開幕式後，王雪虹向迪亞娜介紹台灣團隊，迪亞娜也預祝台灣學生們比賽順利。

經2天激烈比賽，台灣隊伍獲聯盟決賽第2名，以及設計獎（Design Award）和控制獎（Control Award）等獎項，表現出色。

另外，為了和立陶宛共同推廣STEM教育，同時讓更多當地年輕世代認識台灣，駐立陶宛台灣代表處安排台灣隊伍在比賽前一天，造訪立陶宛兒童照護組織「SOS兒童村」（SOS Vaikų Kaimai）在首都維爾紐斯（Vilnius）的中心，向10多名小朋友分享學習機器人科技的歷程，並介紹這次比賽機器人的各項原理。

除展示機器人外，台灣團隊也帶來自行設計組裝的童玩彈珠台，讓立陶宛小朋友體驗台灣傳統遊戲，感受不同學習領域的發展潛能，現場互動熱烈。