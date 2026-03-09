學測術科放榜 宜中體育班王宥竣奪全國武狀元、美術班成績全國頂尖

115年學測成績，宜蘭高中學生除了日前在學科拿下全縣唯一60級分，術科成績放榜再傳好消息。王宥竣奪得全國體育術科總分第一名，成為全國武狀元，他的雙胞胎哥哥王宥晴拿下全國第九名，而陳冠維除了在術科考試獲得全國第五，更在114學年度宜蘭縣中小學運動會110跨欄破大會紀錄，實屬難得。

體育班全班共21位考生中，高達20位挺進頂標，全國前10名中，宜蘭高中就佔了3位，非常難得；今年也是宜中體育班招收女生的第一屆畢業班，兩位女學生賴芷晴、黃綺慧也獲得術科全國頂標的好成績，感謝導師林薘興、林毅竹老師與所有任課老師的指導。

宜蘭高中紮實的美術教育也在今年術科開花結果，陳頡孺的素描得全國最高分96分，官昕姸則在彩繪拿下90分高標，展現細膩的光彩掌握力，他們感謝美術班導師李巧薇與所有術科老師的指導，更感謝熱愛美術的秀春基金會創辦人吳岳老師大力支持宜中美術發展。

體育班的王宥竣、陳冠維、賴芷晴與美術班的陳頡孺、官昕姸在受訪時說，好成績來自「自律、修正、練習、共好」學習態度，努力不懈終嘗甜美果實；宜中校長洪光賢勉勵所有學生在體育、藝術領域繼續發光發熱，為台灣注入更多力量。