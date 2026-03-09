聽新聞
0:00 / 0:00
學測術科放榜 宜中體育班王宥竣奪全國武狀元、美術班成績全國頂尖
115年學測成績，宜蘭高中學生除了日前在學科拿下全縣唯一60級分，術科成績放榜再傳好消息。王宥竣奪得全國體育術科總分第一名，成為全國武狀元，他的雙胞胎哥哥王宥晴拿下全國第九名，而陳冠維除了在術科考試獲得全國第五，更在114學年度宜蘭縣中小學運動會110跨欄破大會紀錄，實屬難得。
體育班全班共21位考生中，高達20位挺進頂標，全國前10名中，宜蘭高中就佔了3位，非常難得；今年也是宜中體育班招收女生的第一屆畢業班，兩位女學生賴芷晴、黃綺慧也獲得術科全國頂標的好成績，感謝導師林薘興、林毅竹老師與所有任課老師的指導。
宜蘭高中紮實的美術教育也在今年術科開花結果，陳頡孺的素描得全國最高分96分，官昕姸則在彩繪拿下90分高標，展現細膩的光彩掌握力，他們感謝美術班導師李巧薇與所有術科老師的指導，更感謝熱愛美術的秀春基金會創辦人吳岳老師大力支持宜中美術發展。
體育班的王宥竣、陳冠維、賴芷晴與美術班的陳頡孺、官昕姸在受訪時說，好成績來自「自律、修正、練習、共好」學習態度，努力不懈終嘗甜美果實；宜中校長洪光賢勉勵所有學生在體育、藝術領域繼續發光發熱，為台灣注入更多力量。
【編輯推薦】
▪文組怎麼贏台積電？律師點名三大科系最吸金：有人身價破10億
▪政大會研所招生疑洩題！考生揭補習班題型差異 網嘆：什麼時候墮落
▪書讀好沒有錯？頂大工程師見「路邊1景象」：說不清楚的挫敗
▪為何都去北部讀大學？他不解資源為何物 網曝3優勢：少走彎路
▪曾嫌無聊…她日檢N1、多益940待業1年 網推這些職缺：善用優勢
▪學測考生憂「沒醫學背景」個申被刷掉…網指真正影響在後面
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。