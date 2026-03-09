教育部長視察彰化校園 陳素月爭取運動設施修繕經費

立委陳素月今天邀請教育部長鄭英耀訪視員林國小、明倫國中等校的操場運動設施，爭取整修經費，陳素月說，偏鄉和城市的教育資源不能有落差，應該要均衡資源，希望教育部能給予支持。

相較藍營的彰化縣長人選難產，民進黨彰化縣長參選人、立委陳素月則全縣跑透透，今天更邀請教育部長鄭英耀視察教育部設置於福興鄉日新國小內的數位機會中心、社頭鄉舊社非營利幼兒園、田中鎮三潭國小、永靖鄉德興國小、員林國小及明倫國中等，關心校園體育設施及運動空間改善計劃。

陳素月說，員林國小等校操場等運動設施平常供全校師生及社區民眾使用，但多數操場跑道已逾使用年限，跑道也有破塤情形，希望教育部給予經費支持，均衡資源，讓學生有更完善及安全的學習環境。

鄭英耀表示，教育部重視不同年齡層的教育參與以及多元教育需求，長期佈建各項資源，支持從幼兒到長者的「全齡教育」發展，並協助學校營造安全、友善又近便的學習空間。

鄭英耀說，每個小孩都是家長的寶，教育部也會全力支持學校體育設施等改善經費，也提醒在操場進行工程期間學校要規劃好學生活動場地的替代方案。

立委陳素月（前左2）今天邀請教育部長鄭英耀（前左3）訪視員林國小、明倫國中等校的操場運動設施，爭取整修經費。記者林宛諭／攝影