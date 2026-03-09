快訊

大研生醫、尚凡國際創辦人張家銘辭世 享年46歲

尚凡國際、大研生醫公告：董事長張家銘辭世 林東慶接任大研董座

赴日看球賽…政院：卓揆私人行程皆為自費 維安隨行機票全包

聽新聞
0:00 / 0:00

歌手李驥化身科技導師 台中AI超人教育營前進山城

聯合報／ 記者陳秋雲／台中報導
台中AI教育營前進山城，知名歌手李驥化身「AI導師」陪學童探索科技與心靈。圖／數位發展局提供
台中AI教育營前進山城，知名歌手李驥化身「AI導師」陪學童探索科技與心靈。圖／數位發展局提供

台中市政府數位發展局推動的「2026 AI超人教育營」持續深入校園，第七站前進東勢區新成國小，活動邀請知名音樂人、昔日「優客李林」成員李驥擔任特別講師，以繪本導讀與說故事方式，陪伴孩子在科技學習之外，也培養自我探索能力。

活動成果發表會中，學童們自信展示兩天來的學習成果，包括機器人操作實作、音樂盒創作以及AI美術體驗等作品，展現科技創意與人文素養並進的學習成果，現場氣氛熱烈。

台中市數位發展局長林谷隆表示，市府將AI視為城市發展的重要動能，在市長盧秀燕推動「數位平權」的理念下，持續將科技教育資源帶進偏鄉校園，希望透過營隊活動縮短城鄉之間的數位落差，讓偏鄉學童也能接觸最新科技與未來趨勢。他指出，AI教育不只是學習工具，更是培養孩子面對未來世界的重要能力。

林谷隆特別感謝李驥參與活動，李驥過去以「優客李林」成員身分活躍於華語樂壇，多次入圍金曲獎，近年則跨足資訊工程與教育領域，投入兒童心理與實驗教育推廣。他跨領域發展的歷程與探索精神，正是鼓勵孩子面對未來變化的重要典範。

談及參與營隊的初衷，李驥表示，投入兒童教育已超過10年，期間也取得心理諮詢相關證照，並在近5年於台中帶領自學團體，嘗試將心理學理念融入教育現場。這次到東勢參與AI教育營，能將科技學習與情緒教育結合，與孩子分享自我探索與學習經驗，讓他感到格外有意義。

他指出，隨著網路與數位科技普及，AI工具的導入有助於縮短城鄉教育資源差距，也能提升學習互動與趣味性，使學童更自然地接觸資訊科技、程式設計與語言等多元學習內容。他肯定台中市在AI發展上的布局，透過跨局處整合，逐步將AI應用導入教育與公共服務，展現城市數位治理的前瞻視野。

數位局表示，「AI超人教育計畫」自去年起推動，從偏鄉部落學校到大型校際營隊，持續擴大參與規模。今年第七站來到東勢新成國小，未來也將持續結合在地資源與多元師資，讓AI教育深入更多校園，培養孩子面向未來的科技素養與學習能力。

台中AI教育營前進山城，知名歌手李驥化身「AI導師」陪學童探索科技與心靈。圖／數位發展局提供
台中AI教育營前進山城，知名歌手李驥化身「AI導師」陪學童探索科技與心靈。圖／數位發展局提供

金曲獎 科技 實驗教育

延伸閱讀

商管專業怕被AI取代？中原大學商學院幫助您迎向AI世代 進而駕馭AI

台南市AI學習日3/25啟動 逾150國小、3千學童響應

雙溪區上林國小AI敘事課程 學生用影像說校園故事

AI快速發展 黃偉哲：扎根學生科技應用能力

相關新聞

影／嘉義校安人員勇鬥持刀闖校園17歲退學生 大拇指遭劃傷送醫

嘉義縣大林鎮一所護專今天發生校安事件。1名17歲退學生上午穿著制服潛入校園，在教學大樓地下室持刀叫囂並做出脫序行為，校安人員獲報後立即趕往制伏，過程中1名校安人員大拇指遭劃傷，所幸沒有師生受傷。警方接獲通報到場將人帶回問訊，全案依法究辦。

歌手李驥化身科技導師 台中AI超人教育營前進山城

台中市政府數位發展局推動的「2026 AI超人教育營」持續深入校園，第七站前進東勢區新成國小，活動邀請知名音樂人、昔日「優客李林」成員李驥擔任特別講師，以繪本導讀與說故事方式，陪伴孩子在科技學習之外，也培養自我探索能力。

彰化溪湖鎮各級學校家長會 今宣布合辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽

彰化縣溪湖國中籃球隊去年打進LHBL甲組，縣立成功高中榮獲HBL第五名，振奮溪湖鎮各級學校，今各校家長會長齊聚湖東國小，決議4月19日舉辦首屆溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，提振全鎮籃球運動風氣。

雙語生活化學習 助學生用英語認識世界

為落實「2030雙語政策」，協助高級中等學校營造更貼近學生學習需求的英語使用情境，教育部國教署自2025學年度起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，整合既有雙語資源，引導學校以全校參與、生活化運用的方式，建構英語自然使用的校園學習環境。

影／創校62年沒大型集會所 彰化埔鹽國中學生活動中心今動土

彰化縣埔鹽國中沒學生活動中心，過去62年的畢業典禮等師生重大集會，不是搭帳棚遮雨就是曬太陽，今學生活動中心新建工程動土，喜氣洋洋，預計明年底就有一座可容納500人觀賽的室內籃球場，柔道等體育校隊也有專用館室可訓練。

AI改變美術展 彰安國中學生畫作手機掃描動起來

彰化彰安國中美術班畢業展「藝海尋鯨」今天開幕，今年展覽首度導入 AI 技術，觀眾只要用手機掃描 QR code，平面畫作不僅「動起來」，還能聽到創作者錄製的 AI 語音導覽，呈現互動式新體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。