歌手李驥化身科技導師 台中AI超人教育營前進山城

台中市政府數位發展局推動的「2026 AI超人教育營」持續深入校園，第七站前進東勢區新成國小，活動邀請知名音樂人、昔日「優客李林」成員李驥擔任特別講師，以繪本導讀與說故事方式，陪伴孩子在科技學習之外，也培養自我探索能力。

活動成果發表會中，學童們自信展示兩天來的學習成果，包括機器人操作實作、音樂盒創作以及AI美術體驗等作品，展現科技創意與人文素養並進的學習成果，現場氣氛熱烈。

台中市數位發展局長林谷隆表示，市府將AI視為城市發展的重要動能，在市長盧秀燕推動「數位平權」的理念下，持續將科技教育資源帶進偏鄉校園，希望透過營隊活動縮短城鄉之間的數位落差，讓偏鄉學童也能接觸最新科技與未來趨勢。他指出，AI教育不只是學習工具，更是培養孩子面對未來世界的重要能力。

林谷隆特別感謝李驥參與活動，李驥過去以「優客李林」成員身分活躍於華語樂壇，多次入圍金曲獎，近年則跨足資訊工程與教育領域，投入兒童心理與實驗教育推廣。他跨領域發展的歷程與探索精神，正是鼓勵孩子面對未來變化的重要典範。

談及參與營隊的初衷，李驥表示，投入兒童教育已超過10年，期間也取得心理諮詢相關證照，並在近5年於台中帶領自學團體，嘗試將心理學理念融入教育現場。這次到東勢參與AI教育營，能將科技學習與情緒教育結合，與孩子分享自我探索與學習經驗，讓他感到格外有意義。

他指出，隨著網路與數位科技普及，AI工具的導入有助於縮短城鄉教育資源差距，也能提升學習互動與趣味性，使學童更自然地接觸資訊科技、程式設計與語言等多元學習內容。他肯定台中市在AI發展上的布局，透過跨局處整合，逐步將AI應用導入教育與公共服務，展現城市數位治理的前瞻視野。

數位局表示，「AI超人教育計畫」自去年起推動，從偏鄉部落學校到大型校際營隊，持續擴大參與規模。今年第七站來到東勢新成國小，未來也將持續結合在地資源與多元師資，讓AI教育深入更多校園，培養孩子面向未來的科技素養與學習能力。

台中AI教育營前進山城，知名歌手李驥化身「AI導師」陪學童探索科技與心靈。圖／數位發展局提供