彰化溪湖鎮各級學校家長會 今宣布合辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
華欣同儕會、彰化縣溪湖鎮各級家長會長，今在湖東國小宣布舉辦115年溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，創下縣內同一鎮的各級學校家長會合辦三對三籃球賽的先例。記者簡慧珍／攝影
華欣同儕會、彰化縣溪湖鎮各級家長會長，今在湖東國小宣布舉辦115年溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，創下縣內同一鎮的各級學校家長會合辦三對三籃球賽的先例。記者簡慧珍／攝影

彰化縣溪湖國中籃球隊去年打進LHBL甲組，縣立成功高中榮獲HBL第五名，振奮溪湖鎮各級學校，今各校家長會長齊聚湖東國小，決議4月19日舉辦首屆溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，提振全鎮籃球運動風氣。

溪湖鎮有1所國立高中、1所縣立高中、1所國中、7所國小，鎮內各級學校家長會長商議約一個月，一致支持聯合舉辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，創下彰化縣單一鄉鎮市的各級學校家長會攜手辦理籃球賽的先例。

主辦三對三籃球賽的華欣同濟會，會長許進誌今表示，溪湖鎮籃球運動風氣原本興盛，去年溪湖國中、縣立成功高中再創佳績，激起各級學校家長會再接再厲的壯志，希望孩子從年少時培養正當休閒活動，鍛鍊強健體魄，這與華欣同濟會長期致力教育與社區發展的理念不謀而合，所以主辦4月19日三對三籃球比賽，適逢溪湖地區溫室葡萄產季，就以溪湖葡萄盃為籃球賽命名。

在溪湖鎮各級學校家長會「穿針引線」的民權華德福家長會長王建竣說，籃球國手周弘諭、林金榜、陳世杰都出身溪湖國中籃球隊，可見溪湖鎮籃球運動風氣盛極一時，後因少子化等問題面臨選才瓶頸，去年溪湖國中、縣立成立高中的籃球比賽成績重綻異彩，各級學校家長會認為趁著得獎熱潮重振籃球風氣機不可失，都願意共同推動首屆葡萄盃三對三籃球錦標賽，各校家長會長以身作則，分組四隊進行表演賽。

湖東國小校長徐文男表示，湖東國小也經營籃球運動多年並成立校隊，有責任協助推廣溪湖地區籃球運動風氣，願提供校內四座八面半的籃球場作為葡萄盃三對三籃球錦標賽場地，希望把國小組冠軍留在湖東。

葡萄盃三對三籃球錦標賽分為國小組、國中組、女子組，設定50隊參賽，目前有30隊報名，還有20隊名額，報名3月31日截止，報名簡章送到各級學校，掃描簡章二維條碼上網報名。

影／嘉義校安人員勇鬥持刀闖校園17歲退學生 大拇指遭劃傷送醫

嘉義縣大林鎮一所護專今天發生校安事件。1名17歲退學生上午穿著制服潛入校園，在教學大樓地下室持刀叫囂並做出脫序行為，校安人員獲報後立即趕往制伏，過程中1名校安人員大拇指遭劃傷，所幸沒有師生受傷。警方接獲通報到場將人帶回問訊，全案依法究辦。

雙語生活化學習 助學生用英語認識世界

為落實「2030雙語政策」，協助高級中等學校營造更貼近學生學習需求的英語使用情境，教育部國教署自2025學年度起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，整合既有雙語資源，引導學校以全校參與、生活化運用的方式，建構英語自然使用的校園學習環境。

影／創校62年沒大型集會所 彰化埔鹽國中學生活動中心今動土

彰化縣埔鹽國中沒學生活動中心，過去62年的畢業典禮等師生重大集會，不是搭帳棚遮雨就是曬太陽，今學生活動中心新建工程動土，喜氣洋洋，預計明年底就有一座可容納500人觀賽的室內籃球場，柔道等體育校隊也有專用館室可訓練。

AI改變美術展 彰安國中學生畫作手機掃描動起來

彰化彰安國中美術班畢業展「藝海尋鯨」今天開幕，今年展覽首度導入 AI 技術，觀眾只要用手機掃描 QR code，平面畫作不僅「動起來」，還能聽到創作者錄製的 AI 語音導覽，呈現互動式新體驗。

「邊拆邊建」 汐止秀峰高中首波校舍整建完工 39班學生進駐新教室

新北市工務局推動汐止區秀峰高中校舍整建工程，第一階段新忠孝樓已完工啟用。自2月23日開學起，7至9年級共39個班級學生完成搬遷，正式進駐新教室展開新學期生活。工務局表示，新校舍提供明亮舒適的教學空間，搭配現代化設計與完善配置，將為師生打造更安全、優質的學習環境。

