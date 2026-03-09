彰化溪湖鎮各級學校家長會 今宣布合辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽

彰化縣溪湖國中籃球隊去年打進LHBL甲組，縣立成功高中榮獲HBL第五名，振奮溪湖鎮各級學校，今各校家長會長齊聚湖東國小，決議4月19日舉辦首屆溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，提振全鎮籃球運動風氣。

溪湖鎮有1所國立高中、1所縣立高中、1所國中、7所國小，鎮內各級學校家長會長商議約一個月，一致支持聯合舉辦溪湖葡萄盃三對三籃球錦標賽，創下彰化縣單一鄉鎮市的各級學校家長會攜手辦理籃球賽的先例。

主辦三對三籃球賽的華欣同濟會，會長許進誌今表示，溪湖鎮籃球運動風氣原本興盛，去年溪湖國中、縣立成功高中再創佳績，激起各級學校家長會再接再厲的壯志，希望孩子從年少時培養正當休閒活動，鍛鍊強健體魄，這與華欣同濟會長期致力教育與社區發展的理念不謀而合，所以主辦4月19日三對三籃球比賽，適逢溪湖地區溫室葡萄產季，就以溪湖葡萄盃為籃球賽命名。

在溪湖鎮各級學校家長會「穿針引線」的民權華德福家長會長王建竣說，籃球國手周弘諭、林金榜、陳世杰都出身溪湖國中籃球隊，可見溪湖鎮籃球運動風氣盛極一時，後因少子化等問題面臨選才瓶頸，去年溪湖國中、縣立成立高中的籃球比賽成績重綻異彩，各級學校家長會認為趁著得獎熱潮重振籃球風氣機不可失，都願意共同推動首屆葡萄盃三對三籃球錦標賽，各校家長會長以身作則，分組四隊進行表演賽。

湖東國小校長徐文男表示，湖東國小也經營籃球運動多年並成立校隊，有責任協助推廣溪湖地區籃球運動風氣，願提供校內四座八面半的籃球場作為葡萄盃三對三籃球錦標賽場地，希望把國小組冠軍留在湖東。

葡萄盃三對三籃球錦標賽分為國小組、國中組、女子組，設定50隊參賽，目前有30隊報名，還有20隊名額，報名3月31日截止，報名簡章送到各級學校，掃描簡章二維條碼上網報名。