雙語生活化學習 助學生用英語認識世界

為落實「2030雙語政策」，協助高級中等學校營造更貼近學生學習需求的英語使用情境，教育部國教署自2025學年度起推動「補助高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」，整合既有雙語資源，引導學校以全校參與、生活化運用的方式，建構英語自然使用的校園學習環境。

2025學年度全國已有271所高級中等學校參與本計畫，補助經費共計1.51億元，支持全國公私立高級中等學校依校本特色推動校園雙語生活化學習。

國教署表示，語言學習除了仰賴課程教學外，更需與生活情境連結，透過穩定且持續的使用機會和學習經驗，逐步累積學生的理解力與表達力。

該計畫整合英語文課程採全英語授課、部分領域雙語教學、國外校際合作線上教學及提升職場英語文能力等既有推動策略，鼓勵學校依自身條件與學生需求，系統性規劃多元、有趣且貼近生活的雙語學習活動，讓英語不僅存在於課堂中，更成為學生在校園生活中可實際運用的學習工具。

在實際推動層面，學校可透過專題學習、任務導向活動、成果發表及跨文化交流等方式，引導學生於討論、互動與表達過程中自然使用英語，逐步培養學生的英語應用能力與學習自信。

例如，台中市立文華高中辦理以永續發展目標（SDGs）為主題的全英語簡報比賽，引導學生以英語進行資料蒐集、觀點整理與口頭發表，將英語實際運用於思辨與表達歷程中，展現英語作為學習媒介的功能，而非僅止於語言練習。此外，本計畫亦重視英語在日常學習情境中的自然融入。

例如，國立新竹高商結合「提升職場英語文能力」策略與校本特色，開設職場英語多元選修課程，透過情境式教學與實務導向活動，引導學生在模擬工作場域中使用英語進行溝通與表達，讓英語學習貼近未來職涯需求，累積實際應用經驗。

此外，國立北科附工則透過校園國際交流與接待活動，安排學生實際參與導覽與文化介紹，在自然互動中運用英語進行溝通，體驗英語作為跨文化交流工具的真實情境。

除學生學習面向外，國教署亦重視教師專業支持與校內團隊合作，透過專業增能研習、教師社群及諮詢輔導機制，協助教師交流教學經驗與推動策略，共同設計雙語教學活動，形塑校園共同推動雙語學習的支持系統。

國教署強調，「高級中等學校校園雙語生活化學習計畫」透過制度化的規劃與資源整合，協助學校逐步發展具校本特色且可延續的推動模式。未來將持續蒐集各校執行經驗與成果，滾動精進措施，擴大雙語學習在高級中等教育階段的深度與廣度，讓英語成為學生認識世界、表達想法的重要工具。