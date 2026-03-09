快訊

影／嘉義校安人員勇鬥持刀闖校園17歲退學生 大拇指遭劃傷送醫

聯合報／ 記者李宗祐魯永明黃于凡／嘉義報導
警方據報趕到現場及時制伏帶回訊問。圖／翻攝畫面
警方據報趕到現場及時制伏帶回訊問。圖／翻攝畫面

嘉義縣大林鎮一所護專今天發生校安事件。1名17歲退學生上午穿著制服潛入校園，在教學大樓地下室持刀叫囂並做出脫序行為，校安人員獲報後立即趕往制伏，過程中1名校安人員大拇指遭劃傷，所幸沒有師生受傷。警方接獲通報到場將人帶回問訊，全案依法究辦。

校方表示，該名少年原就讀護理科一年級，因操行問題遭退學，後轉至餐飲管理科，讀到專一下學期再因操行問題退學。少年上周便曾回校做出脫序行為，當時已遭校方警衛制止。今天上午接近9點，少年利用穿著校服規避門禁檢查，成功闖入教學大樓地下室，拿出預藏小刀大聲叫囂，甚至在場跳舞，疑似身心狀況不穩定。

案發時地下室約有6個班級正在上課，學生發現異狀後隨即通報。校安人員第一時間趕抵現場，在制伏少年的過程中，1名校安人員不慎被小刀劃傷大拇指。校方隨即通報轄區警方到場處理，將少年帶往派出所問訊。校方表示，針對周遭班級學生實施輔導安撫，並提醒應加強防範自我安全之意識及如何應處相關事件，未來將全面檢討門禁管制措施，並加強校園安全維護，確保師生安全。

