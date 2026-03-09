影／創校62年沒大型集會所 彰化埔鹽國中學生活動中心今動土

彰化縣埔鹽國中沒學生活動中心，過去62年的畢業典禮等師生重大集會，不是搭帳棚遮雨就是曬太陽，今學生活動中心新建工程動土，喜氣洋洋，預計明年底就有一座可容納500人觀賽的室內籃球場，柔道等體育校隊也有專用館室可訓練。

縣長王惠美主持埔鹽國中學生活動中心新建工程動土典禮，先感謝縣議會支持編列縣款1億2581萬多元，為埔鹽國中興建一座室內籃球場、4間行政辦公室、體育社團教室，提升埔鹽鄉教育環境品質；她表示，這座學生活動中心融合埔鹽鄉農特產品「糯米」文化意象，設計流動的米粒造型曲線，象徵地方產業的團結與繁榮。

埔鹽鄉長許文萍表示，埔鹽國中面積8分多的未過戶校地，分散校內各處，法院判決土地雖登記私有但學校有使用權，為讓學校建設可更新、可新建，她和前會長何福翔等人拜訪爭議校地的土地所有人、繼承人，現已過戶11筆，促成縣政府放心編列經費整理埔鹽國中操場，今學生活動中心工程動土。

「拜訪的過程被人驅趕、被狗追咬。」許文萍說，地主各有想法，曾開出每分地百萬元的協購價格，她和埔鹽國中家長會向家長會委員、宮廟、旅外企業家募款，堅持善用捐款，每筆土地以10萬元收購，有些地主基於愛護埔鹽子弟爽快同意，有的考慮中，值得慶幸的是學校大門到校舍之間爭議校地可順利通行，沒再被圍阻。

埔鹽國中學生活動中心新建工程動土，立法委員謝衣鳯、家長會長楊振冬和溪湖區縣議員陳玉姬、劉珊伶、張春洋、陳重嘉出席，校長蔡俊旭再三感謝縣政府、縣議會、家長委員會和捐贈買爭議校地的善心人士，他說，學校輔諮中心大樓那塊地也是爭議校地，已被買下，待相關程序及經費到位，即可拆除並重建專科教室。

彰化縣埔鹽國中學生活動中心新建工程今動土。記者簡慧珍／攝影