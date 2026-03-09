快訊

以伊戰爭衝擊 4月斷氣、發電改燒煤、漲氣價？經長說話了

CNN爆料！伊朗新任最高領袖目前受傷藏身「不想治國只想活下去」

Sony PS商店測試「動態定價」！他看特價遊戲 傻眼一登入PSN帳號就變貴

聽新聞
0:00 / 0:00

影／創校62年沒大型集會所 彰化埔鹽國中學生活動中心今動土

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化報導
彰化縣與溪湖區有關的各級民代，今出席埔鹽國中地方士紳學生活動中心新建工程動土，場面盛大。記者簡慧珍／攝影
彰化縣與溪湖區有關的各級民代，今出席埔鹽國中地方士紳學生活動中心新建工程動土，場面盛大。記者簡慧珍／攝影

彰化縣埔鹽國中沒學生活動中心，過去62年的畢業典禮等師生重大集會，不是搭帳棚遮雨就是曬太陽，今學生活動中心新建工程動土，喜氣洋洋，預計明年底就有一座可容納500人觀賽的室內籃球場，柔道等體育校隊也有專用館室可訓練。

縣長王惠美主持埔鹽國中學生活動中心新建工程動土典禮，先感謝縣議會支持編列縣款1億2581萬多元，為埔鹽國中興建一座室內籃球場、4間行政辦公室、體育社團教室，提升埔鹽鄉教育環境品質；她表示，這座學生活動中心融合埔鹽鄉農特產品「糯米」文化意象，設計流動的米粒造型曲線，象徵地方產業的團結與繁榮。

埔鹽鄉長許文萍表示，埔鹽國中面積8分多的未過戶校地，分散校內各處，法院判決土地雖登記私有但學校有使用權，為讓學校建設可更新、可新建，她和前會長何福翔等人拜訪爭議校地的土地所有人、繼承人，現已過戶11筆，促成縣政府放心編列經費整理埔鹽國中操場，今學生活動中心工程動土。

「拜訪的過程被人驅趕、被狗追咬。」許文萍說，地主各有想法，曾開出每分地百萬元的協購價格，她和埔鹽國中家長會向家長會委員、宮廟、旅外企業家募款，堅持善用捐款，每筆土地以10萬元收購，有些地主基於愛護埔鹽子弟爽快同意，有的考慮中，值得慶幸的是學校大門到校舍之間爭議校地可順利通行，沒再被圍阻。

埔鹽國中學生活動中心新建工程動土，立法委員謝衣鳯、家長會長楊振冬和溪湖區縣議員陳玉姬、劉珊伶、張春洋、陳重嘉出席，校長蔡俊旭再三感謝縣政府、縣議會、家長委員會和捐贈買爭議校地的善心人士，他說，學校輔諮中心大樓那塊地也是爭議校地，已被買下，待相關程序及經費到位，即可拆除並重建專科教室。

彰化縣埔鹽國中學生活動中心新建工程今動土。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埔鹽國中學生活動中心新建工程今動土。記者簡慧珍／攝影

謝衣鳯

延伸閱讀

慈濟彰化海寶淨灘參加躍踴 兩小時清出逾千公斤廢棄物

「邊拆邊建」 汐止秀峰高中首波校舍整建完工 39班學生進駐新教室

台南招生溫差大！雙語校家長搶破頭 小校難撐頻傳退場

少子化掀學區卡位戰！台南三大熱門雙語戰區 建商搶插旗

相關新聞

台灣最美風景！阿嬤推回收車險遭吹翻 清水4國中生衝上前「護駕」暖哭全網

「好希望他們的學校跟大人，知道他們做了一件多了不起的事情。」知名作家吳曉樂近日在臉書分享一段暖心插曲。一陣強風險些吹翻老婦人的資源回收推車，此時4名路過的國中生見狀，立刻衝上前合力幫忙穩住並推車前進。這張溫馨的背影照曝光後，感動上萬名網友，更釣出校方出面回應，大讚孩子們是學校的驕傲。

「邊拆邊建」 汐止秀峰高中首波校舍整建完工 39班學生進駐新教室

新北市工務局推動汐止區秀峰高中校舍整建工程，第一階段新忠孝樓已完工啟用。自2月23日開學起，7至9年級共39個班級學生完成搬遷，正式進駐新教室展開新學期生活。工務局表示，新校舍提供明亮舒適的教學空間，搭配現代化設計與完善配置，將為師生打造更安全、優質的學習環境。

賽嘉國小漢人校長跟學童一起學族語 考取北排灣族語初級認證

屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈在113學年度來到賽嘉國小，他不是原住民，也跟著學生們一起學排灣族語，族語認證成績近日出爐，許裕呈通過北排灣族語初級認證，校內幼兒園老師陳玨華也是非原民，今年考取北排灣族語中級認證。

影／嘉義校安人員勇鬥持刀闖校園17歲退學生 大拇指遭劃傷送醫

嘉義縣大林鎮一所護專今天發生校安事件。1名17歲退學生上午穿著制服潛入校園，在教學大樓地下室持刀叫囂並做出脫序行為，校安人員獲報後立即趕往制伏，過程中1名校安人員大拇指遭劃傷，所幸沒有師生受傷。警方接獲通報到場將人帶回問訊，全案依法究辦。

影／創校62年沒大型集會所 彰化埔鹽國中學生活動中心今動土

彰化縣埔鹽國中沒學生活動中心，過去62年的畢業典禮等師生重大集會，不是搭帳棚遮雨就是曬太陽，今學生活動中心新建工程動土，喜氣洋洋，預計明年底就有一座可容納500人觀賽的室內籃球場，柔道等體育校隊也有專用館室可訓練。

AI改變美術展 彰安國中學生畫作手機掃描動起來

彰化彰安國中美術班畢業展「藝海尋鯨」今天開幕，今年展覽首度導入 AI 技術，觀眾只要用手機掃描 QR code，平面畫作不僅「動起來」，還能聽到創作者錄製的 AI 語音導覽，呈現互動式新體驗。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。