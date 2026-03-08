221世界母語日彰化溪州舉辦比賽 學童唱作俱佳逗笑師長

聯合國教科文組織訂定每年2月21日為世界母語日，彰化縣溪州鄉公所今在溪州公園舉辦「咱來講臺灣話」活動，參加台語說故事比賽的小朋友講「虎姑婆」、「白鼻貓」等故事時比手劃腳毫不怯場，台下師長更是看得津津有味，精彩處豎起大拇指打氣。

「咱來講臺灣話」活動分為說故事比賽、台語闖關遊戲。說故事比賽各組參數人數分別為幼兒園組8人、低年級組8人、中年級組13人、高年級組11位，比賽時間依組別從2分鐘到4分鐘。小朋友自編故事多為生活趣事，中高年級講虎姑婆等現成故事，個個有備而來，學貓叫、青蛙跳，唱作俱佳逗笑台下師長。

溪州鄉長江淑芬說，鄉公所響應221世界母語日，自2022年起一連五年舉辦咱來講台灣話，但台灣為多元社會，融合著各種母語，不論是國語、台語、客語或是原住民語，都應受到妥善保存與推廣傳承，希望舉辦台語說故事等活動推廣台語文化，讓年輕一代了解本土語言，傳承語言文化。

講台語比賽舞台區的周邊設快問快答、我來說你來猜、說出一句俚語、我會唸童謠、看圖說故事等五大關卡。師長帶孩子闖關，看到30句台語俚語例如「乞食趕廟公」、「生雞卵無，放雞屎有」、「難苦頭，快活尾」，小朋友都能流利念出，顯現溪州小學的母語學習成果頗佳。