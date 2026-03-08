快訊

新北童軍節2000人齊聚 首創結合長照推跨代服務

聯合報／ 記者張策／新北報導
會後進行大合照。圖／新北市教育局提供
會後進行大合照。圖／新北市教育局提供

新北教育局今在積穗國中舉辦童軍節慶祝大會，邀請韓國童軍會全羅南道聯盟及全市各校童軍參與，超過2000名童軍齊聚交流。今年活動以「全齡童樂齊步走」為主軸，並宣布全國首創推動童軍教育結合高齡長照關懷行動，將「日行一善」精神制度化導入社區服務，讓童軍教育從校園延伸至社區，實踐跨代共好。

教育局長張明文表示，新北市自104年率先達成「校校有童軍」，目前全市童軍人數已突破1萬人，為全國最多。日前教育部公布童軍績優評選，新北市更囊括19項獎項，連續6屆蟬聯全國第一，顯示新北在童軍教育制度化推動上的成果。今年更進一步將童軍服務量能延伸至高齡長照領域，透過專業培訓與長照機構媒合，讓學生在真實場域中學習同理與責任，也讓長者感受年輕世代的關懷與活力。

教育局指出，此次高齡關懷行動也呼應聯合國永續發展目標（SDGs），包含「健康與福祉」、「優質教育」與「減少不平等」等核心精神。未來將透過童軍團與長照機構合作，規畫童軍技能教學、數位陪伴、團康律動等多元服務，並建立服務時數與培訓制度，預計今年累積超過1萬小時高齡關懷服務時數，讓服務學習更具專業性與延續性。

活動現場同時表揚23團績優童軍團及多項獎章。重慶國中長期投入校園與社區服務，持續深化跨代關懷行動；永和國中學生蔡宗哲分享，加入童軍團後透過團隊合作與服務學習，讓自己更有自信，也找到努力的方向。獲頒銅鹿服務獎章的思賢國小楊芳琪老師表示，看見孩子在服務中成長，是童軍服務員最大的收穫，未來也將持續陪伴學生實踐「一日童軍，一世童軍」的精神。

教育局強調，童軍教育不只是課外活動，更是培養城市公民素養的重要基礎。透過此次首創結合高齡長照關懷的行動，新北童軍教育邁向全齡共融的新階段，未來也將持續整合資源深化跨代合作，培養學生在服務中累積責任與行動力。

大小童軍熱烈歡迎新北市教育局長張明文到場，展現蓬勃朝氣。圖／新北市教育局提供
大小童軍熱烈歡迎新北市教育局長張明文到場，展現蓬勃朝氣。圖／新北市教育局提供

新北市教育局長張明文（左三）、高齡長期照顧處長林惠萍（左四）及童軍代表共同進行「八載回首，跨代共好」啟動儀式。圖／新北市教育局提供
新北市教育局長張明文（左三）、高齡長期照顧處長林惠萍（左四）及童軍代表共同進行「八載回首，跨代共好」啟動儀式。圖／新北市教育局提供

童軍 新北 教育局 長照

