「邊拆邊建」 汐止秀峰高中首波校舍整建完工 39班學生進駐新教室

「好希望他們的學校跟大人，知道他們做了一件多了不起的事情。」知名作家吳曉樂近日在臉書分享一段暖心插曲。一陣強風險些吹翻老婦人的資源回收推車，此時4名路過的國中生見狀，立刻衝上前合力幫忙穩住並推車前進。這張溫馨的背影照曝光後，感動上萬名網友，更釣出校方出面回應，大讚孩子們是學校的驕傲。

2026-03-08 11:56