國中會考18.2萬人報名歷年次低 4月10日寄准考證

中央社／ 台北8日電

115年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，4月10日寄發准考證。根據全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場共18萬2868人報名，比去年增加7621人，也是歷年次低。

教育部今天發布新聞稿指出，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加會考，並由就讀學校代為辦理集體報名，非國中應屆畢業生則採個別報名。

根據全國試務會統計，115年國中會考全國18個考區及大陸考場報名人數總計18萬2868人（集體報名18萬1298人、個別報名1570人），報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬8926人、中投考區2萬8324人、台北考區2萬975人。

全國試務會表示，115年國中會考考試日期為5月16日、17日，將於4月10日寄發准考證，集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證則由考區試務會寄發。

考生收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月13日及14日，集體報名考生向就讀國中提勘誤需求，個別報名考生向考區試務會提勘誤需求；考生如不及於第1階段勘誤完成資料勘誤或有新增勘誤需求，請於5月16日至17日考試期間，至考場試務中心辦理第2階段勘誤。

相關新聞

早餐店老闆也被罵…桃園某私校副校長大聲怒斥學生 校方反咬店家一事

桃園市某私立高中主管日前在校外糾正學生，因學生回話口氣和態度引起在場的副校長不滿，怒責學生，連早餐店老闆出來安撫學生也被波及，過程被其他學生錄下放上網路平台，只見副校長怒氣沖天，引來議論，市議員黃瓊慧認為公開場合這樣罵學生實在不妥。

私中入學考試「超級星期六」 考生、家長塞爆地方小路

雙北私立國中考季登場，本周六迎來「超級星期六」，至少15校同日舉行入學測驗，數千名小六生奔波各校趕考。私立東山高中國中部上午舉行招生考試，預計招收465人，吸引約2500人報名應試。一早報考的學生長家開車送考生來考試。一時之間湧入大量車潮將小路塞滿，車流回堵。

超級星期六！雙北私中入學考塞爆 家長憂讀公立國中「銜接高中困難」

雙北迎來私立國中考季，有家長在臉書上詢問讓孩子讀公立或私立國中的考量，希望作為選校參考。

大型補習班「上課像演講」家長想換小規模… 網勸：不要1對1

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文表示，原本是送孩子去大型補習班，結果班上人太多，老師上課像在演講，加上孩子個性害羞不敢提問，導致進度跟不上。

苗栗大同國小校長謝美桃致力推廣客語教育 榮獲教育部本土語言貢獻獎

教育部推展本土語言並設立「推展本土語言傑出貢獻獎」鼓勵更多力量投入母語傳承，帶動全民共同參與，日前並公布獲獎名單，苗栗市大同國小校長謝美桃榮獲「台灣客語個人組」獎項，肯定她在客語教育推廣上的卓越貢獻。

從產地到餐桌 汐止白雲小小農種菜拔蔥體驗趣

食農教育向下紮根，汐止區白雲國小結合在地汐止區農會的資源與ESG專業，發展出獨具特色的「大蔥食農跨域課程」。在農友及老師的指導下，學生從整地、播種到採收，不僅學會農事技能，更在教師引領下，深度理解碳足跡與責任生產，成果展還將「新北巨蔥」作成一道道美味佳餚，落實從產地到餐桌的食農教育。

