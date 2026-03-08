國中會考18.2萬人報名歷年次低 4月10日寄准考證
115年國中教育會考將於5月16日、17日舉行，4月10日寄發准考證。根據全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場共18萬2868人報名，比去年增加7621人，也是歷年次低。
教育部今天發布新聞稿指出，國中教育會考是確保國中畢業生學力品質的重要機制，無論入學管道是否使用國中教育會考成績，所有國中應屆畢業生都應參加會考，並由就讀學校代為辦理集體報名，非國中應屆畢業生則採個別報名。
根據全國試務會統計，115年國中會考全國18個考區及大陸考場報名人數總計18萬2868人（集體報名18萬1298人、個別報名1570人），報名人數最多的3個考區，分別是新北考區2萬8926人、中投考區2萬8324人、台北考區2萬975人。
全國試務會表示，115年國中會考考試日期為5月16日、17日，將於4月10日寄發准考證，集體報名考生准考證由就讀國中轉發，個別報名考生准考證則由考區試務會寄發。
考生收到准考證後應詳細檢查，若有錯誤須更正，申請資料勘誤日期為4月13日及14日，集體報名考生向就讀國中提勘誤需求，個別報名考生向考區試務會提勘誤需求；考生如不及於第1階段勘誤完成資料勘誤或有新增勘誤需求，請於5月16日至17日考試期間，至考場試務中心辦理第2階段勘誤。
