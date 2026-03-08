「好希望他們的學校跟大人，知道他們做了一件多了不起的事情。」知名作家吳曉樂近日在臉書分享一段暖心插曲。一陣強風險些吹翻老婦人的資源回收推車，此時4名路過的國中生見狀，立刻衝上前合力幫忙穩住並推車前進。這張溫馨的背影照曝光後，感動上萬名網友，更釣出校方出面回應，大讚孩子們是學校的驕傲。

吳曉樂在臉書發文透露，日前她到台中清水散步，正在一家炸粿攤用餐時，突然聽見外面傳來一陣喧嘩聲。她探頭一看，原來是一位阿嬤推著載滿厚重紙箱的回收推車，因為現場風勢過大，推車重心不穩幾乎快要翻覆。

就在這驚險瞬間，4名穿著黃藍色運動服、揹著書包的國中生恰巧路過，他們沒有絲毫猶豫，立刻拔腿衝上前，合力幫阿嬤穩住推車，並一路護送著阿嬤往前走。一旁的炸粿攤老闆目睹全程，也忍不住讚嘆：「現在的小朋友怎麼那麼好！」吳曉樂拍下這感動的一幕，直呼看了心情大好，並發文詢問網友：「請問有清水人認得出這是哪一所學校的衣服嗎？」

照片曝光後，立刻引發熱烈迴響，大批眼尖的當地人憑藉著學生背包上的「CSJS」字樣與黃衣藍褲的體育服，認出這群善良的孩子正是「台中市立清水國民中學」的學生。

網友們紛紛留言大讚：「這才是真正的教育」、「108課綱教出這麼棒的孩子」、「看完眼眶都紅了，台灣真的好美」、「這些孩子比考5A++還要令人尊敬」。更有當地民眾透露，這群孩子不僅幫了阿嬤，後來在另一家咖哩飯店門口，又順手幫了一位牽腳踏車的阿伯，善行不只一樁。

隨著討論度不斷攀升，清水國中學務組長也親自現身留言區，代表校長與主任向吳曉樂致謝：「感謝您將這段溫暖的畫面分享出來，讓大家看見孩子們純真的善意與行動力。小小的舉動，卻帶來大大的溫暖，也再次讓人相信——台灣最美的風景，真的是人。」

校方強調，學校為這幾位同學感到無比驕傲，也期盼這份不求回報的善良，能如漣漪般持續在社會中傳遞，讓更多溫暖的故事在我們身邊發生。