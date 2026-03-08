快訊

賽嘉國小漢人校長跟學童一起學族語 考取北排灣族語初級認證

聯合報／ 記者劉星君／屏東報導
屏縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈（第二排左二），不是原住民籍，他與學生們一起學族語，今年通過族語初級認證。圖／賽嘉國小提供
屏東縣三地門鄉賽嘉國小校長許裕呈在113學年度來到賽嘉國小，他不是原住民，也跟著學生們一起學排灣族語，族語認證成績近日出爐，許裕呈通過北排灣族語初級認證，校內幼兒園老師陳玨華也是非原民，今年考取北排灣族語中級認證。

許裕呈跟學童們一起學族語，許裕呈說，剛開始學習有點難，他會和學生們一起上課，從發音開始學，北排灣族語有4個母音、23個子音，最基礎先認識了解，就像學英文的英標。

「音標弄懂後，再學習基本單字詞彙」，63歲許裕呈說，賽嘉國小是實驗小學，學習族語過程環境很重要，推動族語生活化，讓學童敢於說族語，校園內有「每周一句」，描述每周中心德目，每周一句除了中文呈現，也有英語、族語，讓學童們習慣認識不同語言。

許裕呈是台東師專特教組畢業，攻讀高師大教育系、首府大學教育行政研究所，調任到賽嘉國小是他派任的第5所國小，他先前曾在里港鄉信國國小、土庫國小、屏東市前進國小、凌雲國小，是首次派任到原住民小學。

許裕呈說，學習族語，從題庫題型練習，就像背英文單字，不懂得也會跟老師們請益，學習族語最好的環境就是在部落中。

許裕呈學習北排灣族語善用網路資源，原民會有線上課程，族語E樂園，打破時間空間限制，他有空就上網看線上課程，他笑說，原本只是看學童學習覺得很好玩，他也跟著一起學，在同仁鼓勵下考族語認證，同事幫他報名，在快要考試時，同事才跟他說，幫校長報名考族語認證。

許裕呈說，學習族語要能拆解字根、字首，考取族語認證對原民孩童們之後升學都很重要，他以身作則挑戰，接下來要挑戰中級。校內的幼兒園老師也有非原住民考取北排灣族語中級認證。

賽嘉國小表示，今年度上半年3到6年級學童22名報考，3名通過中級，8名通過初級，通過率約五成，也鼓勵孩子們開口說族語，延續文化。

