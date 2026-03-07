早餐店老闆也被罵…桃園某私校副校長大聲怒斥學生 校方反咬店家一事

桃園市某私立高中主管日前在校外糾正學生，因學生回話口氣和態度引起在場的副校長不滿，怒責學生，連早餐店老闆出來安撫學生也被波及，過程被其他學生錄下放上網路平台，只見副校長怒氣沖天，引來議論，市議員黃瓊慧認為公開場合這樣罵學生實在不妥。

校方表今天表示，影片記錄昨天上午發生的事，不是管教學生沒穿制服，但是副校長溝通方式欠妥校方向學生致歉。整件事起因為校外規勸學生，因求好心切且急於將生生引導回校，未能妥善控管情緒，使用了過於激動且音量過大的言詞，此舉確實未符合正向管教的精神，也未充分顧及學生當下的感受，已啟動內部檢討，並安排輔導室關懷當事學生，後續也將全面強化全校教職員正向溝通與情緒管理培訓。

校方強調，必須向大眾與家長說明，因為長期接獲反映早餐店好幾次在上課期間，提供二樓隱密空間讓未成年學生逗留（未到校上課），且曾有疑似違反菸害防制法的情事發生，面對這種容易使學生接觸不良習氣，甚至淪為校安死角的環境，校方基於保護未成年學子的職責，必須主動介入防範。

校方坦言管教方法需要修正，但保護學生的決心絕不退讓，學校除持續精進師長的輔導方法，對於屢勸不聽、長期漠視未成年身心健康的特定場所，後續將正式彙整相關事證，請轄區警方和少年警察隊、衛生主管機關協助了解與輔導。

據了解，校方會派員在早餐店門口，是因為過去常有學生在店二樓抽菸，校方曾請店家不要讓學生在二樓抽菸，但是未獲得支持，於是把早餐店列為學生校外生活輔導重點，才會派主管在門口提醒學生趕快進學校，不要逗留。昨天上午從店裡出來的學生被學務處主管糾正時，回話早餐店又不是學校，管不到之類的話，引起同行的副校長光火，提高音量責罵學生。

