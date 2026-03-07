快訊

「再不停手 德黑蘭會變加薩！」美以猛烈轟炸 伊朗人從歡慶變恐懼

袁惟仁靈堂追思會…陸元琪自曝被禁止到場 兒女回應了

夢幻成真！《櫻桃小丸子》真的相遇《蠟筆小新》 還有「雙廣志」合體笑料滿點

聽新聞
0:00 / 0:00

超級星期六！雙北私中入學考塞爆 家長憂讀公立國中「銜接高中困難」

聯合新聞網／ 綜合報導
學生示意圖。圖／AI生成
學生示意圖。圖／AI生成

雙北迎來私立國中考季，有家長在臉書上詢問讓孩子讀公立或私立國中的考量，希望作為選校參考。

今（7日）是「超級星期六」，至少15間私立國中同日舉行入學測驗，數千名小六生奔波各校趕考，家長開車接送學生考試，大量車潮造成車流回堵，不少學生選擇提早下車走進校園赴考。

一名家長在臉書社團「家有高中生」詢問，是否有過來人後悔讓孩子讀私立國中或公立國中？表示自家孩子目前就讀私校，班上讀書風氣、同學品行不太好，其他家長干涉也多，擔心孩子未來繼續唸私中還是會遇到一樣的問題，但也擔心公立國中學生類型複雜，或甚至學業太鬆，未來銜接高中會很吃力。

有些家長認為，私立容易造成攀比、價值觀偏差等，「可以找校風比較好一點的公立學校，但父母親真的要辛苦一點要盯緊一點，國中也是叛逆的一個大階段」。不過大部分家長都指出，與私立、公立無關，要看孩子的自律程度，「自律…唸哪都一樣」、「選的是讀書氛圍、學業表現，看孩子自己要不要學」、「一堆公立沒補習考上前幾名學校也有，一切都跟家庭教育跟小孩個性有關」。

私校 升學 價值觀 塞車 車潮

相關新聞

早餐店老闆也被罵…桃園某私校副校長大聲怒斥學生 校方反咬店家一事

桃園市某私立高中主管日前在校外糾正學生，因學生回話口氣和態度引起在場的副校長不滿，怒責學生，連早餐店老闆出來安撫學生也被波及，過程被其他學生錄下放上網路平台，只見副校長怒氣沖天，引來議論，市議員黃瓊慧認為公開場合這樣罵學生實在不妥。

私中入學考試「超級星期六」 考生、家長塞爆地方小路

雙北私立國中考季登場，本周六迎來「超級星期六」，至少15校同日舉行入學測驗，數千名小六生奔波各校趕考。私立東山高中國中部上午舉行招生考試，預計招收465人，吸引約2500人報名應試。一早報考的學生長家開車送考生來考試。一時之間湧入大量車潮將小路塞滿，車流回堵。

超級星期六！雙北私中入學考塞爆 家長憂讀公立國中「銜接高中困難」

雙北迎來私立國中考季，有家長在臉書上詢問讓孩子讀公立或私立國中的考量，希望作為選校參考。

大型補習班「上課像演講」家長想換小規模… 網勸：不要1對1

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文表示，原本是送孩子去大型補習班，結果班上人太多，老師上課像在演講，加上孩子個性害羞不敢提問，導致進度跟不上。

苗栗大同國小校長謝美桃致力推廣客語教育 榮獲教育部本土語言貢獻獎

教育部推展本土語言並設立「推展本土語言傑出貢獻獎」鼓勵更多力量投入母語傳承，帶動全民共同參與，日前並公布獲獎名單，苗栗市大同國小校長謝美桃榮獲「台灣客語個人組」獎項，肯定她在客語教育推廣上的卓越貢獻。

從產地到餐桌 汐止白雲小小農種菜拔蔥體驗趣

食農教育向下紮根，汐止區白雲國小結合在地汐止區農會的資源與ESG專業，發展出獨具特色的「大蔥食農跨域課程」。在農友及老師的指導下，學生從整地、播種到採收，不僅學會農事技能，更在教師引領下，深度理解碳足跡與責任生產，成果展還將「新北巨蔥」作成一道道美味佳餚，落實從產地到餐桌的食農教育。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。