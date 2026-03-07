聽新聞
超級星期六！雙北私中入學考塞爆 家長憂讀公立國中「銜接高中困難」
雙北迎來私立國中考季，有家長在臉書上詢問讓孩子讀公立或私立國中的考量，希望作為選校參考。
今（7日）是「超級星期六」，至少15間私立國中同日舉行入學測驗，數千名小六生奔波各校趕考，家長開車接送學生考試，大量車潮造成車流回堵，不少學生選擇提早下車走進校園赴考。
一名家長在臉書社團「家有高中生」詢問，是否有過來人後悔讓孩子讀私立國中或公立國中？表示自家孩子目前就讀私校，班上讀書風氣、同學品行不太好，其他家長干涉也多，擔心孩子未來繼續唸私中還是會遇到一樣的問題，但也擔心公立國中學生類型複雜，或甚至學業太鬆，未來銜接高中會很吃力。
有些家長認為，私立容易造成攀比、價值觀偏差等，「可以找校風比較好一點的公立學校，但父母親真的要辛苦一點要盯緊一點，國中也是叛逆的一個大階段」。不過大部分家長都指出，與私立、公立無關，要看孩子的自律程度，「自律…唸哪都一樣」、「選的是讀書氛圍、學業表現，看孩子自己要不要學」、「一堆公立沒補習考上前幾名學校也有，一切都跟家庭教育跟小孩個性有關」。
