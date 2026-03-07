超級星期六！雙北私中入學考塞爆 家長憂讀公立國中「銜接高中困難」

食農教育向下紮根，汐止區白雲國小結合在地汐止區農會的資源與ESG專業，發展出獨具特色的「大蔥食農跨域課程」。在農友及老師的指導下，學生從整地、播種到採收，不僅學會農事技能，更在教師引領下，深度理解碳足跡與責任生產，成果展還將「新北巨蔥」作成一道道美味佳餚，落實從產地到餐桌的食農教育。

