苗栗大同國小校長謝美桃致力推廣客語教育 榮獲教育部本土語言貢獻獎

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗報導
教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」日前公獲獎名單，苗栗市大同國小校長謝美桃榮獲「台灣客語個人組」獎項，肯定她在客語教育推廣上的卓越貢獻。圖／苗栗縣政府提供
教育部推展本土語言並設立「推展本土語言傑出貢獻獎」鼓勵更多力量投入母語傳承，帶動全民共同參與，日前並公布獲獎名單，苗栗市大同國小校長謝美桃榮獲「台灣客語個人組」獎項，肯定她在客語教育推廣上的卓越貢獻。

苗栗縣政府教育處指出，謝美桃服務教育界逾20年，從新開國小、頭屋國小、銅鑼國小到大同國小，持續推動「客語生活學校」，結合12年國教校訂課程發展沉浸式教學模式，並成立客語文化社團，讓學生在課堂能聽懂、活動能運用、舞台能展現，逐步打造友善的母語環境。

謝美桃多次帶學生以客語參與社區活動，也受邀於台灣客家文化館開幕演出，甚至接待南非史瓦帝尼外交部長，展現客家文化的風采與生命力。她的努力屢獲肯定，曾獲客家委員會「推行客語教學績優個人獎」、「推廣客語教學績優團體獎」，並於2025年獲頒客委會二等獎章。她強調，「老師願意教、家長支持、學生有動機，語言的傳承才能延續。」

謝美桃在苗栗縣客語教材研發領域長期耕耘，並在師資培訓及語言能力認證研習，長期投入培育穩定且專業的教學人才。2020年統籌承辦全國中小學客家藝文競賽總決賽，凝聚全國師生參與，讓客語在跨縣市交流中被看見、被聽見。任職銅鑼國小校長期間並建置「苗栗縣客語資源中心」及「沉浸式教學資源中心」，支援全縣客語教學教材與師資，推動協力合作幼兒園「客語幼幼闖通關」認證，讓母語扎根於幼兒黃金學習期。

苗栗縣長鍾東錦表示，感謝謝美桃校長在苗栗縣客語教育的長期耕耘，多年來她以專業與熱忱推動母語扎根校園，讓孩子在生活中自然使用客語，帶動社區共同參與，成為苗栗縣推動本土語言教育的最佳典範。推廣本土語言不僅是延續客家文化，更涵蓋多元語別的傳承與發展，透過縣府政策推動與各校配合，苗栗縣將持續打造友善的母語環境，實現「多元學習、共好共榮」的願景。

教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」日前公獲獎名單，苗栗市大同國小校長謝美桃（右）榮獲「台灣客語個人組」獎項，肯定她在客語教育推廣上的卓越貢獻。圖／苗栗縣政府提供
教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」日前公獲獎名單，苗栗市大同國小校長謝美桃榮獲「台灣客語個人組」獎項，肯定她在客語教育推廣上的卓越貢獻。圖／苗栗縣政府提供
苗栗市大同國小校長謝美桃（二排左）榮獲教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」，肯定她在客語教育推廣上的卓越貢獻，圖為日前教育部長鄭英耀到校訪視時合影。記者胡蓬生／攝影
苗栗市大同國小校長謝美桃（二排左）榮獲教育部「推展本土語言傑出貢獻獎」，肯定她在客語教育推廣上的卓越貢獻，圖為日前教育部長鄭英耀到校訪視時合影。記者胡蓬生／攝影

鍾東錦 客委會 苗栗縣

