大型補習班「上課像演講」家長想換小規模… 網勸：不要1對1

聯合新聞網／ 綜合報導
補習示意圖。圖／AI生成
補習示意圖。圖／AI生成

一名家長在臉書社團「家有高中生」發文表示，原本是送孩子去大型補習班，結果班上人太多，老師上課像在演講，加上孩子個性害羞不敢提問，導致進度跟不上，讓該家長思考是否該幫孩子換到一班約30~40人的補習班，「感覺這種規模老師比較能掌握每個人的狀況，也不會像小家教班缺乏體系」。

部分家長認同原PO找小規模補習班的想法，「大班如果不是名師本人上就會變照本宣科，然後課後不理」、「最好是找人數更少的班級，個人覺得15人以下，或許比較好」。

但並非人數越少越好，有人提醒師資問題，「太小班請不起厲害的老師，只能花大量時間磨」、「一對一個人覺得很看運氣，教學的多半是大學以上學生，書也許讀的不錯，但教就不一定可以」、「建議不要找那種主打一對一的補習班，這種補習班通常薪水很低，常常都請一些來練功的老師」。

許多家長對於高中是否該補習都抱有疑惑，有人覺得只要小孩健康快樂就好，但有人認為大學學測「考到骨頭裡」，僅靠學校教學不夠，需要補習班輔助延伸資料。

多數家長認為，無論去不去補習，還是要看小孩自身的性格和自律程度，現在網路資源多，願意主動求知的孩子或許不一定要補習；反之若孩子不適應補習班環境，強逼他們去也無法達到好成效。

