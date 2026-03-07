私中入學考試「超級星期六」 考生、家長塞爆地方小路

快訊

攝影中心／ 記者黃義書 /台北報導
私立東山高中國中部，上午招生考試，每年的考試日都會塞車成了常態，嚴重影響影響當地居民的進出。記者黃義書／攝影
私立東山高中國中部，上午招生考試，每年的考試日都會塞車成了常態，嚴重影響影響當地居民的進出。記者黃義書／攝影

雙北私立國中考季登場，本周六迎來「超級星期六」，至少15校同日舉行入學測驗，數千名小六生奔波各校趕考。私立東山高中國中部上午舉行招生考試，預計招收465人，吸引約2500人報名應試。一早報考的學生長家開車送考生來考試。一時之間湧入大量車潮將小路塞滿，車流回堵。

由於東山高中地處木柵老泉里的景美溪旁的山邊，平時少有車輛進出。從溪邊的道路進入的山徑小路窄，尤其在進入東山高中的一段馬路狹窄，無法會車。一時間湧入大量車流造成交堵塞。不少考生提前下車，步路走路進入學校考試。

每年的考試日都會塞車成了常態，考試日期一到就會出顯地方的交通被考生和家長塞爆，導致交通大打結，得出動義警、里長協助督導交通，嚴重影響影響當地居民的進出。

私立東山高中國中部，上午招生考試，預計招收465人，吸引約2500人報名應試。記者黃義書／攝影
私立東山高中國中部，上午招生考試，預計招收465人，吸引約2500人報名應試。記者黃義書／攝影

私立東山高中國中部，上午招生考試，每年的考試日都會塞車成了常態，嚴重影響影響當地居民的進出。記者黃義書／攝影
私立東山高中國中部，上午招生考試，每年的考試日都會塞車成了常態，嚴重影響影響當地居民的進出。記者黃義書／攝影

