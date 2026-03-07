台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

國立台灣大學今舉行2026校園徵才博覽會，以「生成式職涯領航－跨域ＡＩ賦能Ｘ人文共創無界」為主軸，參與企業包括台積電、GARMIN、聯發科、ASML等科技大廠，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。台積電表示，今年將於全台招募8000名新鮮人，提供最有競爭力的待遇，碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬。

台大校園徵才博覽會為國內最大徵才活動之一，今年進駐設攤科技大廠包括台積電、聯發科、瑞昱半導體、廣達電腦、鴻海科技等；金融業則有中國信託、第一金控、富邦金控，部分企業可於現場收取學生履歷，直接安排面試。

台積電人力資源營運處處長張進益表示，今年全年將於台灣招募8000名新鮮人，包含工程師與技術人員，地區橫跨全台北中南，台中、嘉義、台南、高雄等地都有職缺，歡迎全世界的夥伴們加入。台積電則提供最有競爭力的待遇，尤其碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬，畢業後入職，隨公司一同成長員工能追求未來、成家立業。

張進益也說，今天也有不同國籍學生前來攤位徵詢，台積電具備國際化、多文化的環境，語言已經不是問題。另外台積電設有不同職缺，除了理工相關科系，也歡迎商學院、法學院、文學院學生前來應徵。

針對在學生，張進益說，台積電也提供了上千名的DNA Internship實習機會，網站已開放投遞履歷，截止日為今年5月8日。前來公司實習，將來有機會預先發聘。

台大校長陳文章表示，今年徵才博覽會主題是人文與AI共創，釋出4萬職缺，創下台大的紀錄。也想與企業主管說明，台大近年推動校學士、院學士制度，鼓勵學生跨領域學習，企業在看學生履歷時不要只看學系，建議也能看學生修讀的領域專長模組。台大已推出183個領域專長模組，文學院、社科院學生可能修讀過機器人領域專長模組；工學院學生，也可能修讀歷史、哲學相關模組，希望企業多留心。

另外，陳文章也談到，去年台大即推動beyond border計畫，鼓勵學生到國際ＮＧＯ見習，總計已有1500名學生出國，希望企業也能一同加入支持。

104人力銀行則表示，觀察近三年畢業新鮮人第一份正職工作月薪中位數，以營建製圖類、資訊軟體系統類、生產製造類月薪中位數達4萬居冠。104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，市場缺工與AI熱潮成為企業聘用新鮮人的有利條件，大型科技公司與營造業針對工程師開出7至8萬的月薪，新鮮人敢出發就有路，鼓勵放膽爭取理想工作。