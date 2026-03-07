快訊

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
台大今舉行2026校園徵才博覽會，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。記者許維寧／攝影
台大今舉行2026校園徵才博覽會，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。記者許維寧／攝影

國立台灣大學今舉行2026校園徵才博覽會，以「生成式職涯領航－跨域ＡＩ賦能Ｘ人文共創無界」為主軸，參與企業包括台積電、GARMIN、聯發科、ASML等科技大廠，超過347家國內外企業參與，設置450個攤位、釋出逾4萬個職缺。台積電表示，今年將於全台招募8000名新鮮人，提供最有競爭力的待遇，碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬。

台大校園徵才博覽會為國內最大徵才活動之一，今年進駐設攤科技大廠包括台積電、聯發科、瑞昱半導體、廣達電腦、鴻海科技等；金融業則有中國信託、第一金控、富邦金控，部分企業可於現場收取學生履歷，直接安排面試。

台積電人力資源營運處處長張進益表示，今年全年將於台灣招募8000名新鮮人，包含工程師與技術人員，地區橫跨全台北中南，台中、嘉義、台南、高雄等地都有職缺，歡迎全世界的夥伴們加入。台積電則提供最有競爭力的待遇，尤其碩士級新鮮人全年所得平均可達220萬，畢業後入職，隨公司一同成長員工能追求未來、成家立業。

張進益也說，今天也有不同國籍學生前來攤位徵詢，台積電具備國際化、多文化的環境，語言已經不是問題。另外台積電設有不同職缺，除了理工相關科系，也歡迎商學院、法學院、文學院學生前來應徵。

針對在學生，張進益說，台積電也提供了上千名的DNA Internship實習機會，網站已開放投遞履歷，截止日為今年5月8日。前來公司實習，將來有機會預先發聘。

台大校長陳文章表示，今年徵才博覽會主題是人文與AI共創，釋出4萬職缺，創下台大的紀錄。也想與企業主管說明，台大近年推動校學士、院學士制度，鼓勵學生跨領域學習，企業在看學生履歷時不要只看學系，建議也能看學生修讀的領域專長模組。台大已推出183個領域專長模組，文學院、社科院學生可能修讀過機器人領域專長模組；工學院學生，也可能修讀歷史、哲學相關模組，希望企業多留心。

另外，陳文章也談到，去年台大即推動beyond border計畫，鼓勵學生到國際ＮＧＯ見習，總計已有1500名學生出國，希望企業也能一同加入支持。

104人力銀行則表示，觀察近三年畢業新鮮人第一份正職工作月薪中位數，以營建製圖類、資訊軟體系統類、生產製造類月薪中位數達4萬居冠。104人力銀行集團行銷長張寶玲指出，市場缺工與AI熱潮成為企業聘用新鮮人的有利條件，大型科技公司與營造業針對工程師開出7至8萬的月薪，新鮮人敢出發就有路，鼓勵放膽爭取理想工作。

陳文章 職缺 徵才活動 台大 台積電

台大徵才博覽會釋4萬職缺 台積電徵碩士級新鮮人年均薪逾200萬

政大碩班考題疑雲 教團：補習班樣本多查核難

政大會計系碩士班入學考部分試題爆出疑似使用補習班考古題拼接，引發爭議。學界則認為，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題，也不能委外；教育團體表示，民間的考題樣本太多，審題委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，處置要明確才能嚇阻。

政大碩班考題與補習班「神似」 教育部眉頭一皺喊查

近日各大學陸續辦理碩士班入學筆試，但有民眾檢舉，政大商學院會計系碩班考試「會計學」部分考題，疑似採用民間補習班模考題「選擇題＋計算題」拼接，題目條件、數字均雷同，引發爭議。儘管政大經審議後，認為試題不影響公平性，但遭教育部駁回，昨親自到政大檢視命題過程，並要求政大成立專案小組調查。

挖出遺址 中山大學仁武校區開發喊卡

中山大學仁武校區開發過程挖出平埔族史前遺址，推估為一四二○年前的蔦松文化層，醫學院計畫因此喊卡。高市文化局表示，須先完成遺址搶救才能繼續施工，但因牽涉經費龐大，復工恐遙遙無期。中山大學指出，目前正處理文資保存事宜，妥善解決後，再評估重啟開發。

中山大學醫學院卡關 改址苓雅校區

中山大學仁武校區原規畫籌設醫學院，基地開挖時卻發現古代遺址而停擺，校方改於國際商工北側約一點四七公頃土地興建，發展重心由郊區轉移市中心，醫學院新落腳處規模縮小，但以捷運大眾運輸導向（ＴＯＤ）模式開發，希望找到新的發展可能。

政大會研所考題惹議…碩士班入學考試題難查核 教團無奈：多只能靠檢舉

政大會計系碩士班入學考題近日遭民眾指控，部分試題疑似使用補習班考古題拼接，教育部將介入調查。大學端表示，研究所入學考試題雖設有審題委員，但多是找系上其他老師審查，因怕洩題也不能委外；教育團體則指出，民間的考題樣本太多，審查委員很難掌握並查核，但若本次查證屬實，則處置要明確才能嚇阻。

