金寧國中小赴馬交流7天 拜訪會館、姊妹校拓展國際視野

在教育部與金門縣政府經費支持下，金門縣立金寧國民中小學師生日前赴馬來西亞進行為期7天的海外教育交流，透過校際互訪、文化參訪與多元體驗，拓展學生國際視野，也深化金門與南洋地區的文化與教育連結。

交流團抵達後，首先拜訪雪蘭莪金門會館，受到主席陳良吉、常務顧問呂清便及秘書長劉志山等人熱情接待，會館長年凝聚旅居馬來西亞的金門鄉親情誼，並致力推動鄉土文化傳承；雙方就金門與雪蘭莪在文化、教育及青年交流等議題分享經驗與未來展望，讓學生感受到海外金門鄉親對家鄉深厚的情感。

師生隨後前往甫締結姊妹校的巴生興華中學參訪，與校長蘇進存及行政團隊交流，為未來課程合作與學生互訪開啟契機。在潘斯里拿汀斯里陳開蓉關懷支持下，興華中學安排餐敘與交流活動，並在農曆新年前夕致贈紅包給每位師生，讓學生體驗馬來西亞濃厚的節慶氛圍與熱情好客的文化。

校際互動中，金寧國中小鈴繩校隊也與興華中學學生進行交流，透過觀摩與實作分享技巧，在節奏與團隊合作中建立友誼，也讓學生更了解彼此的校園生活與文化背景。

行程期間，交流團亦安排文化參訪，走訪馬六甲古城，參觀荷蘭紅屋、雞場街、西班牙古城門與麻六甲運河等歷史地標；並前往吉隆坡雙子星廣場、獨立廣場及粉紅清真寺等著名景點，讓學生在歷史與現代交融的城市景觀中，認識馬來西亞多元族群文化。

此外，師生搭船前往吉膽島，受到浮羅吉膽金浯江會館主席王木財接待，參觀當地高腳屋聚落與紅樹林景觀，了解漁村生活與在地文化，也再次感受到海外金門鄉親對家鄉的情感連結。

行程最後，交流團拜訪駐馬來西亞台北經濟文化辦事處，透過簡報與交流，認識台灣與馬來西亞之間的合作關係，也讓學生對外交工作與國際事務有更進一步的理解。

金寧國中小校長宋文法表示，此次海外教育交流不僅讓師生拓展國際視野，也深化與馬來西亞金門鄉親的情誼。透過姊妹校互訪、運動交流與文化體驗，為未來跨國教育合作奠定良好基礎，也期盼學生將交流經驗轉化為學習動力，持續拓展視野，將金門的故事帶向更廣闊的世界。

金門縣立金寧國民中小學師生日前赴馬來西亞進行為期7天的海外教育交流，透過校際互訪、文化參訪與多元體驗，拓展學生國際視野，也深化金門與南洋地區的文化與教育連結。圖／金寧中小學提供