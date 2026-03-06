快訊

經典賽Live／5局上張峻瑋投三上三下 日本13：0中華確定至少打進第6局

全數符合預期…台灣50新成分股出爐 華邦電、鴻勁等五檔都入列

打無聲電話騷擾？羅智強告柯建銘求償100萬 法院判「免賠」理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

從產地到餐桌 汐止白雲小小農種菜拔蔥體驗趣

觀天下／ 記者陳惠玲／汐止報導
當孩子親手拔起新北巨蔥，他們學到的是，永續不是課本上的名詞，而是餐桌上的汗水與誠信。圖／觀天下有線電視提供
當孩子親手拔起新北巨蔥，他們學到的是，永續不是課本上的名詞，而是餐桌上的汗水與誠信。圖／觀天下有線電視提供

食農教育向下紮根，汐止區白雲國小結合在地汐止區農會的資源與ESG專業，發展出獨具特色的「大蔥食農跨域課程」。在農友及老師的指導下，學生從整地、播種到採收，不僅學會農事技能，更在教師引領下，深度理解碳足跡與責任生產，成果展還將「新北巨蔥」作成一道道美味佳餚，落實從產地到餐桌的食農教育。

汐農四健會指導員詹雅甯表示，推動「新北巨蔥」，目標不只是種出更大、更優質的蔥，更希望打造一個代表新北的農特產品。新北市農會透過專業評鑑機制及家政料理比賽，讓巨蔥從田間走入家庭餐桌，不僅提升市場能見度，也實質增加農友收益，讓傳統農業轉型具為競爭力。

教育結合產業，白雲國小大蔥田變身「永續實驗基地」，白雲國小校長施富有，在「大蔥食農教育成果展」中表示：「教育的場域不應侷限於教室，透過與汐止區農會的產學合作，將艱澀的ESG（環境、社會、公司治理）概念，具象化為孩子手中那一根根翠綠的大蔥。」

施富有指出，教孩子種的不只是大蔥，更是種下對土地的責任感，收成時，當孩子親手拔起新北巨蔥，他們學到的是，永續不是課本上的名詞，而是餐桌上的汗水與誠信。

白雲國小學生說，很喜歡食農教育體驗，親手種下種子到照顧再到收成新北巨蔥，真的很有趣，也深刻體驗到農夫的辛勞、以及食材的可貴，也很感謝汐止區農會的教導，並且實現從產地到餐桌，將大家一起拔的新北巨蔥，做成了墨西哥捲、豬肉捲，不但蔥白入菜，綠色蔥段也能炒肉，還有煎蛋，尤其是自己種的新北巨蔥，吃起來特別美味。

詹雅甯強調，汐止區農會更進一步將「新北巨蔥」帶進校園，目前已有3所學校，包括白雲國小、秀峰國小、以及汐止國小，參與食農教育課程，孩子親手種植、觀察成長，到最後料理，完整體驗到從產地到餐桌的歷程。希望透過教育扎根，讓下一代從小認同在地特產，為臺灣永續農業種下希望的種子。

食農教育 產地 汐止

延伸閱讀

會呼吸課桌椅進校園 木都嘉市導入近千套國產柳杉打造第2座森林

金門啟動「玩數學」教育新布局 把數學從課本搬進生活

新北市偏鄉四校啟動AI跨域課程 用數位敘事翻轉教育

屏東縣泰安國小打造能源教育場域 人力單車讓學生體驗運動發電

相關新聞

從產地到餐桌 汐止白雲小小農種菜拔蔥體驗趣

食農教育向下紮根，汐止區白雲國小結合在地汐止區農會的資源與ESG專業，發展出獨具特色的「大蔥食農跨域課程」。在農友及老師的指導下，學生從整地、播種到採收，不僅學會農事技能，更在教師引領下，深度理解碳足跡與責任生產，成果展還將「新北巨蔥」作成一道道美味佳餚，落實從產地到餐桌的食農教育。

金寧國中小赴馬交流7天 拜訪會館、姊妹校拓展國際視野

在教育部與金門縣政府經費支持下，金門縣立金寧國民中小學師生日前赴馬來西亞進行為期7天的海外教育交流，透過校際互訪、文化參訪與多元體驗，拓展學生國際視野，也深化金門與南洋地區的文化與教育連結。

墾丁吃生蠔上吐下瀉「黏在馬桶上」…高中生畢旅哀嚎 衛生局疫調中

某高中3月3日到墾丁畢業旅行，到墾丁大街某海鮮餐廳吃了8顆120元的生蠔，一行7人有6人半夜高燒不退、上吐下瀉、腹中絞痛，質疑食物中毒。屏東縣衛生局接獲通報後，已辦理行政調查、疫調與環境檢體採樣，後續將依檢驗及疫調結果綜判並依法處辦。

經典賽挺台灣 淡江中學千名師生為中華隊應援

WBC世界棒球經典賽C組預賽今日於日本東京巨蛋正式點燃戰火，首場由中華隊對陣澳洲隊，全台棒球熱潮再度沸騰。位於淡水的百年名校新北市私立淡江高級中學，今日特別舉辦「一起挺台灣 Team Taiwan」應援活動，全校近千名師生齊聚充滿歷史氛圍的禮拜堂，透過三個超大投影幕同步觀賽，為遠在日本奮戰的中華隊跨海集氣。

雙溪區上林國小AI敘事課程 學生用影像說校園故事

為培養學生數位素養與表達能力，新北市雙溪區上林國小辦理「視界交織我的校園特色與心靈地圖」數位敘事課程，透過平板與AR2VR創作平台，結合AI360影像生成技術，引導五、六年級學生以創新方式記錄校園生活與情感，並分享自己心中的校園故事。

隔宿露營2班不到15人 國中老師曝學生精闢發言：為何花錢受虐

國中時代的隔宿露營通常由旅行社舉辦，帶領學生們學習團隊合作的精神。一名國中女老師發文，稱他們學校很多學生並不想去隔宿露營，兩班加起來人數還不到15人，甚至有學生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。