從產地到餐桌 汐止白雲小小農種菜拔蔥體驗趣

食農教育向下紮根，汐止區白雲國小結合在地汐止區農會的資源與ESG專業，發展出獨具特色的「大蔥食農跨域課程」。在農友及老師的指導下，學生從整地、播種到採收，不僅學會農事技能，更在教師引領下，深度理解碳足跡與責任生產，成果展還將「新北巨蔥」作成一道道美味佳餚，落實從產地到餐桌的食農教育。

汐農四健會指導員詹雅甯表示，推動「新北巨蔥」，目標不只是種出更大、更優質的蔥，更希望打造一個代表新北的農特產品。新北市農會透過專業評鑑機制及家政料理比賽，讓巨蔥從田間走入家庭餐桌，不僅提升市場能見度，也實質增加農友收益，讓傳統農業轉型具為競爭力。

教育結合產業，白雲國小大蔥田變身「永續實驗基地」，白雲國小校長施富有，在「大蔥食農教育成果展」中表示：「教育的場域不應侷限於教室，透過與汐止區農會的產學合作，將艱澀的ESG（環境、社會、公司治理）概念，具象化為孩子手中那一根根翠綠的大蔥。」

施富有指出，教孩子種的不只是大蔥，更是種下對土地的責任感，收成時，當孩子親手拔起新北巨蔥，他們學到的是，永續不是課本上的名詞，而是餐桌上的汗水與誠信。

白雲國小學生說，很喜歡食農教育體驗，親手種下種子到照顧再到收成新北巨蔥，真的很有趣，也深刻體驗到農夫的辛勞、以及食材的可貴，也很感謝汐止區農會的教導，並且實現從產地到餐桌，將大家一起拔的新北巨蔥，做成了墨西哥捲、豬肉捲，不但蔥白入菜，綠色蔥段也能炒肉，還有煎蛋，尤其是自己種的新北巨蔥，吃起來特別美味。

詹雅甯強調，汐止區農會更進一步將「新北巨蔥」帶進校園，目前已有3所學校，包括白雲國小、秀峰國小、以及汐止國小，參與食農教育課程，孩子親手種植、觀察成長，到最後料理，完整體驗到從產地到餐桌的歷程。希望透過教育扎根，讓下一代從小認同在地特產，為臺灣永續農業種下希望的種子。