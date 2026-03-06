深耕客語教育薪傳 苗縣校長謝美桃獲傑出貢獻獎

教育部公布115年「推展本土語言傑出貢獻獎」，苗栗縣大同國小校長謝美桃獲客語個人組獎項。她長期深耕客語薪傳，從教材研發、師資培訓到沉浸式教學，讓客語從課堂走向生活。

教育部為推展本土語言，鼓勵更多力量投入母語傳承，帶動全民參與，設立「推展本土語言傑出貢獻獎」，日前公布115年獲獎名單，其中，苗栗縣大同國小校長謝美桃獲「台灣客語個人組」獎項。

苗栗縣政府教育處指出，謝美桃歷任新開、頭屋、銅鑼及大同國小等校，服務教育界逾20年，長期推動「客語生活學校」，結合十二年國教校訂課程，發展沉浸式教學模式，並成立客語文化社團，打造友善母語校園環境，讓學生在課堂、活動與舞台上都能自然運用母語。

謝美桃多次帶領學生以客語參與社區活動、受邀演出，甚至接待史瓦帝尼外交部長，展現客家文化的風采與生命力。她說，「老師願意教、家長支持、學生有動機，語言的傳承才能延續」。

謝美桃也長期投入客語教材研發及培育師資教學人才，她認為，本土語言不僅是課表上的一門科目，更是孩子生活的一部分，身為客家子弟，推動客語本來就應該要做，希望用語言傳承文化，用文化豐富語言。

縣府教育處說，謝美桃在客語推廣上的努力屢獲肯定，曾獲客家委員會「推行客語教學績優個人獎」、「推廣客語教學績優團體獎」，並於114年獲頒客委會二等獎章，也是縣府首屆「苗栗縣客家事務推動委員會」委員之一。

縣長鍾東錦肯定謝美桃多年來以專業、熱忱推動母語扎根校園，讓孩子在生活中自然使用客語，帶動社區共同參與，成為苗栗縣推動本土語言教育的最佳典範。