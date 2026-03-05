聽新聞
墾丁吃生蠔上吐下瀉「黏在馬桶上」…高中生畢旅哀嚎 衛生局疫調中
某高中3月3日到墾丁畢業旅行，到墾丁大街某海鮮餐廳吃了8顆120元的生蠔，一行7人有6人半夜高燒不退、上吐下瀉、腹中絞痛，質疑食物中毒。屏東縣衛生局接獲通報後，已辦理行政調查、疫調與環境檢體採樣，後續將依檢驗及疫調結果綜判並依法處辦。
該校學生在網上PO文指出，當天吃了了生蠔後，有6人半夜高燒不退、上吐下瀉、腹中絞痛，也聽說各班都有出事的學生。有同學回應「吃了4顆後48小時內上吐下瀉發燒，幾乎整個人都黏在馬桶上，XX都要炸了。」也有人表示「1顆15元的生蠔也敢吃？」
屏東縣衛生局表示，目前尚未接獲醫療機構通報疑似食品中毒案件，為釐清案情，在今天接獲通報後，立即啟動疑似食品中毒調查，派員至涉嫌場所辦理行政調查、疫調與環境檢體採樣，後續將依檢驗及疫調結果綜判，並依食品安全衛生管理法相關規定處辦。
衛生局提醒，不論外食或自行烹煮，都需注意餐飲場所之衛生狀況，避免生食，食材充分煮熟且迅速食用完畢，並謹守「要洗手、要新鮮、要生熟食分開、要注意保存溫度、要徹底加熱」的五要原則，以預防食品中毒事件發生。
