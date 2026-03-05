經典賽挺台灣 淡江中學千名師生為中華隊應援

WBC世界棒球經典賽C組預賽今日於日本東京巨蛋正式點燃戰火，首場由中華隊對陣澳洲隊，全台棒球熱潮再度沸騰。位於淡水的百年名校新北市私立淡江高級中學，今日特別舉辦「一起挺台灣 Team Taiwan」應援活動，全校近千名師生齊聚充滿歷史氛圍的禮拜堂，透過三個超大投影幕同步觀賽，為遠在日本奮戰的中華隊跨海集氣。

這場別開生面的校園應援活動得來不易。負責申請的淡江中學承辦老師黃懷恩表示，為了讓學生能在校內合法且高品質地收看國際頂尖賽事，校方早在去年便著手規劃。申請過程需經過嚴苛的審核，除需提前數月與美國轉播單位溝通，還需針對場地規範、公播授權與安全配套進行逐一審核。在校方堅持「合法授權、教育優先」的原則下，最終成功獲得許可，讓淡江中學成為國內少數正式獲得轉播授權並舉辦大規模校園公播的學校。

淡江中學校長周國生表示，由衷感謝學校校友會的鼎力支持與經費贊助，才讓這場高規格的應援活動得以順利成行。校長強調：「這不僅是一場單純的體育賽事觀賞，更是一次深刻的愛國教育與國民外交實踐。我們希望透過全國一心支持『Team Taiwan』的過程，讓學生在吶喊聲中領略運動家精神——那種不畏艱難、團結奮鬥的韌性。

活動現場，原本莊嚴肅穆的禮拜堂被熱血的應援標語與國旗點綴，校方特別架設了三個巨型投影大螢幕，確保現場近千名學生都能捕捉到球賽的每一個精彩瞬間。當中華隊敲出安打或奪下三振時，禮拜堂內爆發出雷鳴般的歡呼聲，學生們揮舞著加油棒，將淡水河畔的熱情直接傳遞到東京巨蛋。

參與活動的學生興奮地表示：「能在學校跟這麼多同學一起看經典賽，感覺比自己在家看更震撼！這就是國球的魅力！」

淡江中學向來重視多元發展與學生國際觀的培養，此次透過公播經典賽，成功將國際運動盛事引入校園。這場活動不僅讓師生們共同享受了一場高水準的棒球饗宴，更在每一位淡江學子心中植下了熱愛土地、支持體育的種子。