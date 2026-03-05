快訊

影／蘇澳「又淹了」…豪雨狂炸宜蘭 台鐵永樂站與蘇澳新站單線通行

獨／78歲歌仔戲天王心臟血管堵塞裝3支架！醫警告「不能再拖」 60年菸癮說戒就戒

嘉市選戰升溫…前議員凌子楚拚東山再起 兒子高顏值帥照意外爆紅

聽新聞
0:00 / 0:00

雙溪區上林國小AI敘事課程 學生用影像說校園故事

觀天下／ 記者陳郁薇／雙溪報導
透過VR觀賞作品，學生從不同視角重新認識校園，也學習欣賞同學的創意與想法。圖／觀天下有線電視提供
透過VR觀賞作品，學生從不同視角重新認識校園，也學習欣賞同學的創意與想法。圖／觀天下有線電視提供

為培養學生數位素養與表達能力，新北市雙溪區上林國小辦理「視界交織我的校園特色與心靈地圖」數位敘事課程，透過平板與AR2VR創作平台，結合AI360影像生成技術，引導五、六年級學生以創新方式記錄校園生活與情感，並分享自己心中的校園故事

課程以社會情緒學習(SEL)為核心，從自我覺察、社會覺察、自我管理與負責任的決定等面向設計教學活動。學生先選擇最有情感連結的校園角落，透過AR2VR平台匯入實景照片並錄製導覽旁白，再利用AI關鍵字生成技術，創作出想像中的未來校園場景，將創意與科技融合於數位作品中。

在實作過程中，學生以兩人一組進行討論與分工，依據「我的感覺、我的驕傲、我的夢想」三段式腳本完成360導覽影片，介紹最喜歡的校園角落、分享學校特色，並描繪自己對未來校園的想像。短時間內完成作品，也讓學生在合作與創作中培養時間管理與表達能力。

課程最後透過VR互相觀賞作品，學生從不同視角重新認識校園，也學習欣賞同學的創意與想法。校方表示，透過AI與數位敘事的結合，不僅提升學生科技應用能力，也讓孩子在創作中表達情感、建立對校園與地方文化的認同。

校園 雙溪區 故事

延伸閱讀

AI快速發展 黃偉哲：扎根學生科技應用能力

初探鏈結美感課程與藝文活動對全人教育之學生素養發展效應：以國立高雄科技大學為例

新北市偏鄉四校啟動AI跨域課程 用數位敘事翻轉教育

工藝入校計畫最高補助6萬 助工藝教育扎根

相關新聞

經典賽挺台灣 淡江中學千名師生為中華隊應援

WBC世界棒球經典賽C組預賽今日於日本東京巨蛋正式點燃戰火，首場由中華隊對陣澳洲隊，全台棒球熱潮再度沸騰。位於淡水的百年名校新北市私立淡江高級中學，今日特別舉辦「一起挺台灣 Team Taiwan」應援活動，全校近千名師生齊聚充滿歷史氛圍的禮拜堂，透過三個超大投影幕同步觀賽，為遠在日本奮戰的中華隊跨海集氣。

雙溪區上林國小AI敘事課程 學生用影像說校園故事

為培養學生數位素養與表達能力，新北市雙溪區上林國小辦理「視界交織我的校園特色與心靈地圖」數位敘事課程，透過平板與AR2VR創作平台，結合AI360影像生成技術，引導五、六年級學生以創新方式記錄校園生活與情感，並分享自己心中的校園故事。

隔宿露營2班不到15人 國中老師曝學生精闢發言：為何花錢受虐

國中時代的隔宿露營通常由旅行社舉辦，帶領學生們學習團隊合作的精神。一名國中女老師發文，稱他們學校很多學生並不想去隔宿露營，兩班加起來人數還不到15人，甚至有學生...

高雄市24所公立高中職達成「班班有大屏」 國中小預計4月完工

高雄市推動班班有大屏（大型觸控螢幕）政策，高市教育局今天宣布，全市24 所公立高中職已經全面建置大型觸控螢幕，升級智慧教室及教學。副市長李懷仁表示，國中小學校也將於4月底前全數完工，為下一階段科技教育發展奠定基礎。

國中生言語、肢體挑釁2年…丟球拍打中同學頭 法官認定校園霸凌

台南有名男國中生2年來遭同學以彌勒佛嘲笑其身材，或故意碰撞、推擠且以言語、肢體挑釁，前年初上體育課還丟羽球拍，打中其頭部鮮血直流，校方認定該同學有霸凌行為外，心理醫師建議他轉換班級避免霸凌持續，經提告求償後，法官認同學及其家長須連帶賠8萬5000多元。

國小生疑遭霸凌…物品遺失、衣遭剪爛 中市教局出手了

台中市一所國小傳出小二生疑遭同學霸凌，不僅文具、聯絡簿等個人物品常不見，去年底欲校內故事比賽，服裝與道具更遭人以利器剪爛，家長為此向學校提出疑似校園霸凌申請。台中市教育局表示，校方已依規定啟動調查，目前案件仍在調查程序中，已督促校方加速調查並落實學生輔導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。