雙溪區上林國小AI敘事課程 學生用影像說校園故事

為培養學生數位素養與表達能力，新北市雙溪區上林國小辦理「視界交織我的校園特色與心靈地圖」數位敘事課程，透過平板與AR2VR創作平台，結合AI360影像生成技術，引導五、六年級學生以創新方式記錄校園生活與情感，並分享自己心中的校園故事。

課程以社會情緒學習(SEL)為核心，從自我覺察、社會覺察、自我管理與負責任的決定等面向設計教學活動。學生先選擇最有情感連結的校園角落，透過AR2VR平台匯入實景照片並錄製導覽旁白，再利用AI關鍵字生成技術，創作出想像中的未來校園場景，將創意與科技融合於數位作品中。

在實作過程中，學生以兩人一組進行討論與分工，依據「我的感覺、我的驕傲、我的夢想」三段式腳本完成360導覽影片，介紹最喜歡的校園角落、分享學校特色，並描繪自己對未來校園的想像。短時間內完成作品，也讓學生在合作與創作中培養時間管理與表達能力。

課程最後透過VR互相觀賞作品，學生從不同視角重新認識校園，也學習欣賞同學的創意與想法。校方表示，透過AI與數位敘事的結合，不僅提升學生科技應用能力，也讓孩子在創作中表達情感、建立對校園與地方文化的認同。