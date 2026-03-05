AI快速發展 黃偉哲：扎根學生科技應用能力

AI快速發展，台南市長黃偉哲今天在台南市校長會議要求各校落實「一校一科技主題」，發展機器人、Scratch程式積木及無人機等特色課程，扎根學生科技應用能力。

台南市114學年度第2學期校長會議今天在慈濟高中登場，主軸是「扎根基礎 迎向未來：讓每個孩子持續進步」，宣示新學期教育推動重點，打造兼具品質與溫度的學習環境。

黃偉哲表示，面對科技快速發展，學生除具備扎實基礎學科能力，也應培養善用AI工具與數位科技能力，校方應透過數據分析掌握學生學習狀況，以差異化教學逐步縮短學生學習落差

此外，黃偉哲認為學生需培養判讀資訊與表達想法能力，學校也應加強媒體識讀教育，協助學生辨識真偽訊息，且學習影片剪輯等數位技能，提升多元表達能力，並強化生活英語素養及國際交流，拓展視野。

市府表示，扎根基本學力是國民教育階段最重要的核心目標，在AI快速發展和全球化時代，教育必須為孩子做好迎向未來的準備，培養美學創思力、問題解決力，強化智慧科技力與全球溝通力，以提升未來競爭力。