快訊

互不相讓？伊朗襲擊波斯灣「美國油輪」當場起火 強調戰時掌控航道

經典賽／明上演「台日大戰」！中華隊推鄭浩均拚日本 同場對戰山本由伸

S媽、具俊曄被傳不合？大S遺產安排曝光 全是為了兩子女

聽新聞
0:00 / 0:00

AI快速發展 黃偉哲：扎根學生科技應用能力

中央社／ 台南5日電

AI快速發展，台南市長黃偉哲今天在台南市校長會議要求各校落實「一校一科技主題」，發展機器人、Scratch程式積木及無人機等特色課程，扎根學生科技應用能力。

台南市114學年度第2學期校長會議今天在慈濟高中登場，主軸是「扎根基礎 迎向未來：讓每個孩子持續進步」，宣示新學期教育推動重點，打造兼具品質與溫度的學習環境。

黃偉哲表示，面對科技快速發展，學生除具備扎實基礎學科能力，也應培養善用AI工具與數位科技能力，校方應透過數據分析掌握學生學習狀況，以差異化教學逐步縮短學生學習落差

此外，黃偉哲認為學生需培養判讀資訊與表達想法能力，學校也應加強媒體識讀教育，協助學生辨識真偽訊息，且學習影片剪輯等數位技能，提升多元表達能力，並強化生活英語素養及國際交流，拓展視野。

市府表示，扎根基本學力是國民教育階段最重要的核心目標，在AI快速發展和全球化時代，教育必須為孩子做好迎向未來的準備，培養美學創思力、問題解決力，強化智慧科技力與全球溝通力，以提升未來競爭力。

特色課程 黃偉哲

延伸閱讀

初探鏈結美感課程與藝文活動對全人教育之學生素養發展效應：以國立高雄科技大學為例

科學探究競賽邁入第13年 首納AI評分機制

工藝入校計畫最高補助6萬 助工藝教育扎根

科技・國際・永續 大葉大學培育未來人才

相關新聞

隔宿露營2班不到15人 國中老師曝學生精闢發言：為何花錢受虐

國中時代的隔宿露營通常由旅行社舉辦，帶領學生們學習團隊合作的精神。一名國中女老師發文，稱他們學校很多學生並不想去隔宿露營，兩班加起來人數還不到15人，甚至有學生...

高雄市24所公立高中職達成「班班有大屏」 國中小預計4月完工

高雄市推動班班有大屏（大型觸控螢幕）政策，高市教育局今天宣布，全市24 所公立高中職已經全面建置大型觸控螢幕，升級智慧教室及教學。副市長李懷仁表示，國中小學校也將於4月底前全數完工，為下一階段科技教育發展奠定基礎。

國中生言語、肢體挑釁2年…丟球拍打中同學頭 法官認定校園霸凌

台南有名男國中生2年來遭同學以彌勒佛嘲笑其身材，或故意碰撞、推擠且以言語、肢體挑釁，前年初上體育課還丟羽球拍，打中其頭部鮮血直流，校方認定該同學有霸凌行為外，心理醫師建議他轉換班級避免霸凌持續，經提告求償後，法官認同學及其家長須連帶賠8萬5000多元。

國小生疑遭霸凌…物品遺失、衣遭剪爛 中市教局出手了

台中市一所國小傳出小二生疑遭同學霸凌，不僅文具、聯絡簿等個人物品常不見，去年底欲校內故事比賽，服裝與道具更遭人以利器剪爛，家長為此向學校提出疑似校園霸凌申請。台中市教育局表示，校方已依規定啟動調查，目前案件仍在調查程序中，已督促校方加速調查並落實學生輔導。

小二童寫詩反諷海洋汙染 蔡英文讚：文壇即將多一位大師

孩子的視角往往能精準點出大人世界的不堪。近日，Threads上有一名小二女童以「海洋垃園」為題，創作了一首探討海洋污染的童詩。其超齡的詞彙運用與發人深省的高級反諷，不僅讓大批網友與國文老師驚豔，更釣出前總統蔡英文親自留言盛讚：「看來台灣文壇又即將多了一位大師。」

新竹市舊社國小通學步道完工 家長：變平坦更安全

新竹市舊社國小通學步道日前完工啟用，有該校學生家長表示，過去1年多歷經交通黑暗期，學生還須轉換不同校門出入，如今步道變得...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。