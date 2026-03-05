隔宿露營2班不到15人 國中老師曝學生精闢發言：為何花錢受虐

國中時代的隔宿露營通常由旅行社舉辦，帶領學生們學習團隊合作的精神。一名國中女老師發文，稱他們學校很多學生並不想去隔宿露營，兩班加起來人數還不到15人，甚至有學生說：「不想花錢去被罵兩天」，讓她感嘆時代的變化。對此，有網友認為隔宿露營是「不必要吃的苦」，但也有網友覺得露營也是一個珍貴的回憶。

一名女網友在Threads發文，表示她身為國中一年級的老師，近期聽說很多學生不想參加「隔宿露營」，兩班報名人數「不到15人」。甚至有位男學生指出為何要花錢受虐，「被罵還要跟教官說謝謝」，讓原PO直呼現在的學生太清醒。

原PO回憶國中時，大人叫他們幹什麼就去做，感嘆時代變化之餘，也同意「不必吃的苦真的不用勉強吃」。

此文一出，許多網友也一致認為國中隔宿露營是不必要吃的苦，並分享當年宿營的痛苦回憶，「去那邊就是要被罵，國小同學要離開還在那邊哭，我只想說終於結束」、「國中去隔宿露營根本只有痛苦恐懼的回憶，關於露營的事情都沒教」。還有鄉民直言不是吃不了苦，而是「沒必要吃的苦不用去吃」，他認為學生該吃的苦是努力讀書考上好學校，而非被迫參加隔宿露營挨罵。

但也有網友認為，國中宿營是很珍貴的回憶，「以前娛樂選擇不多，能跟同學一起過夜這件事本身就超好玩了，包括被管被罵受熱受苦」、「真的很可惜其實，露營比畢旅好玩」。

另外有網友緩頰，指出現在的隔宿露營與10幾年前不一樣了，或許還有學校維持傳統的高壓模式，但大多都改成「育樂模式」不再軍事化，康樂活動才是主軸。

曾有一名家長在網上發問，小孩2天1夜的隔宿露營要花費3000元以上「算貴嗎」？對此，網友們回應價格很合理，並且回憶是無價的，金額如果不造成負擔的話，小孩想去就讓他們去玩。