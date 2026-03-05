高雄市24所公立高中職達成「班班有大屏」 國中小預計4月完工
高雄市推動班班有大屏（大型觸控螢幕）政策，高市教育局今天宣布，全市24 所公立高中職已經全面建置大型觸控螢幕，升級智慧教室及教學。副市長李懷仁表示，國中小學校也將於4月底前全數完工，為下一階段科技教育發展奠定基礎。
教育局說明，全市高中職學校於2月完成「班班大型觸控螢幕」，打造智慧學習教室，讓學生擁有更具互動性與前瞻性的學習環境。副市長李懷仁昨至中正高中訪視建置成果。
訪視過程中，自然科與生活科技科老師以「焰色與煙火」為主題，帶領學生探索不同金屬元素的焰色反應，並透過互動遊戲，讓學生觀察焰色變化，將抽象的科學概念轉化為生動的學習體驗。學生說，互動遊戲與視覺化呈現，原本抽象的科學概念變得更容易理解，上課氣氛活潑有趣。
此外，英語科老師運用大型觸控螢幕說明課程，引導學生使用平板進行分組討論，整理閱讀觀點與想法，並將討論成果即時投放至大型觸控螢幕進行班級分享與回饋。
李懷仁表示，市府積極推動校園數位轉型，提升學生學習品質與未來競爭力，未來也規畫四年期教學載具及充電車購置經費，逐步落實「一生一機」的政策目標。
教育局說，為因應三級學校建置大型觸控螢幕，教育局去年共辦128場數位教學軟體研習，並規劃Gemini AI認證研習，已有逾千名教師通過Gemini AI教育家認證。
