國中生言語、肢體挑釁2年…丟球拍打中同學頭 法官認定校園霸凌

聯合報／ 記者邵心杰／台南報導
法官認為，長達2年期間，因學生團體成員固定、社交人際關係是連續發展，恐將累積而造成同儕間對當事人敵意環境，此非一般中學就學階段青少年心理足以承受或調適。圖／本報資料照
台南有名男國中生2年來遭同學以彌勒佛嘲笑其身材，或故意碰撞、推擠且以言語、肢體挑釁，前年初上體育課還丟羽球拍，打中其頭部鮮血直流，校方認定該同學有霸凌行為外，心理醫師建議他轉換班級避免霸凌持續，經提告求償後，法官認同學及其家長須連帶賠8萬5000多元。

他說，前年1月3日約上午10時在上體育課，接近下課時，對方蹲下撿拾地上的羽球，準備要下課，從球網另一側將羽球拍丟向他，打中頭部，當場鮮血直流，他由同學陪同前往保健中心處理傷口及包紮後，再由母親帶他診所就診。該案經少年法庭裁定認對方有過失傷害之責。

他也說，若在走廊或教室遇到對方，經常會故意碰撞、推擠他；且以肢體挑釁動作、言語嘲笑等方式，持續對他霸凌，甚至用水槍射到他，且推阻教室的門不讓他進入教室，多次故意推其他學生去撞其桌椅，致他物品掉落；有同學不小心撞到其桌椅時，「你不要撞到他的桌椅喔，不然他會告你。」他當面揶揄說。

該同學及律師抗辯，叫「彌勒佛」並無貶抑之意，且對方多次聲請傳喚同班同學到庭作證，對他提告之事，全班皆知外，學校處理小組未調查對方是否因其行為而遭同學排擠，也未調查其人際關係。同時，對方接受心理諮商原因眾多，應舉證證明其接受心理諮商治療及請病假與其行為有因果關係，否則沒理由請求諮商費用及精神慰撫金。

台南簡易庭指出，案經校園霸凌處理小組認定有霸凌行為外，被告會以言語嘲諷或攻擊他，且在學校會當著其他同學的面一再叫他彌勒佛，也會碰撞、推擠、阻擋或嘲笑他，已讓當事人處於具有敵意或不友善環境。

又於前年初遭對方羽球拍擊中頭部，經向警方報案，藉於法律途徑行使自身權利，回到學校上課，卻須面對同學提防他，抑或說：「講說小心一點，他媽媽會告人」，已使當事人陷於難堪境地非善意情形。

法官認為，長達2年期間，因學生團體成員固定、社交人際關係是連續發展，恐將累積而造成同儕間對當事人敵意環境，此非一般中學就學階段青少年心理足以承受或調適。衡量被告對當事人造成的身心傷害，應賠其醫療費與慰撫金共8萬5420元，又因被告未滿18歲，父母須負起連帶賠償責任。

