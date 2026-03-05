聽新聞
國小生疑遭霸凌…物品遺失、衣遭剪爛 中市教局出手了
台中市一所國小傳出小二生疑遭同學霸凌，不僅文具、聯絡簿等個人物品常不見，去年底欲校內故事比賽，服裝與道具更遭人以利器剪爛，家長為此向學校提出疑似校園霸凌申請。台中市教育局表示，校方已依規定啟動調查，目前案件仍在調查程序中，已督促校方加速調查並落實學生輔導。
據了解，該生自小一入學，經常鉛筆盒、文具、直尺、橡皮擦等個人物品陸續不見，一年級下學期，孩子帶到學校的聯絡簿也遺失，直到學期結束前三天才在教室後方櫃子裡找到，但已被揉爛。
該生去年底參加校內故事比賽，特別準備新的服裝與道具，但最後被告知不能上台參賽，衣物更遭利器剪壞，家長因此正式向學校提出疑似校園霸凌申請。
教育局表示，學校已依據「校園霸凌防制準則」等規定啟動調查，目前尚在調查程序中。
教育局強調，已嚴格督促學校加速調查，儘早釐清真相，並要求校方對涉及學生提供輔導、心理支持及必要協助，確保學生在校園中獲得適切關懷與保護。
教育局重申對校園霸凌事件「零容忍」立場，將持續推動校園安全三級防制機制，包括宣導預防、個案處置及輔導追蹤。
