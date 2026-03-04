快訊

小二童寫詩反諷海洋污染 蔡英文讚：文壇即將多一位大師

聯合新聞網／ 綜合報導
國小二年級女童以「海洋垃園」為題創作寒假作業，透過生動的擬人化與諧音雙關，精準反諷海洋污染議題，超齡文采引發網路熱議。示意圖／Ingimage
國小二年級女童以「海洋垃園」為題創作寒假作業，透過生動的擬人化與諧音雙關，精準反諷海洋污染議題，超齡文采引發網路熱議。示意圖／Ingimage

孩子的視角往往能精準點出大人世界的不堪。近日，Threads上有一名小二女童以「海洋垃園」為題，創作了一首探討海洋污染的童詩。其超齡的詞彙運用與發人深省的高級反諷，不僅讓大批網友與國文老師驚豔，更釣出前總統蔡英文親自留言盛讚：「看來台灣文壇又即將多了一位大師。」

這名女童的母親在Threads上分享女兒的寒假作業，詩中將遭受人類垃圾迫害的海洋生物進行擬人化描寫。女童精準運用了「穿了」、「戴著」、「披上」等動詞，寫下海龜被迫戴上「鼻環」（暗指插在海龜鼻孔的塑膠吸管）、掛著「項鍊」（廢棄漁網），並披上「披風」（塑膠袋）。

此外，詩中更寫道「水母認識了彩色的新朋友」，以天真浪漫的口吻，暗喻海洋生物將漂浮的彩色塑膠袋誤認為同伴的悲傷畫面。而在詩的結尾，女童巧妙運用同音異字，將象徵歡樂的「樂園」改寫為充滿廢棄物的「垃園派對」，強烈的對比與諷刺意味，讓不少讀者看完直呼「眼眶泛淚」、「起雞皮疙瘩」。

這篇充滿靈氣的童詩曝光後，迅速吸引上萬名網友按讚朝聖。許多現任國小教師、中文系校友紛紛留言誇讚：「沒有油膩的修辭，畫面感十足」、「把開心的派對包裝成悲哀的海洋污染，絕對超出小二水準」、「這文筆根本是大作家等級」。其中，前總統蔡英文也現身留言區，大讚台灣文壇即將誕生一位大師，讓原PO與網友又驚又喜。

面對排山倒海的讚譽，女童母親也分享了創作背後的溫馨花絮。她表示，女兒是在學校看了海洋污染的教材後決定以此為題，詩的前四句是母女倆騎車去公園的路上，女兒在機車前座口頭創作出來的；後四句則由家長從旁引導，而畫龍點睛的「垃園」諧音哏，則是女兒堅持一定要加入的巧思。

有趣的是，不少網友驚訝小二學生竟然會寫筆畫繁雜的「龜」字（儘管字體中多寫了幾點），母親對此幽默「自首」表示，因為女兒堅持整篇都要寫國字，不會寫的才跑來問她，「結果媽媽教錯了，錯字算媽媽的！」目前在廣大網友的鼓勵下，母親已將這篇極具教育意義的佳作投稿至《國語日報》，希望能讓更多人看見。

