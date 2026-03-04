聽新聞
新竹市舊社國小通學步道完工 家長：變平坦更安全
新竹市舊社國小通學步道日前完工啟用，有該校學生家長表示，過去1年多歷經交通黑暗期，學生還須轉換不同校門出入，如今步道變得平坦、通透，讓學生通學更安全。
新竹市長高虹安今天前往舊社國小視察時表示，舊社國小位於北區湳雅生活圈核心，長期面臨上下學時段人車交織的隱憂，市府投入經費，113年11月開工改善通學步道，範圍涵蓋金竹路、鐵道路三段110巷、湳雅街219巷及金竹路107巷等，114年底完工。
新竹市政府教育處長林立生表示，步道改善後不僅提升學童通學安全與行走舒適度，也讓校園綠意自然延伸至社區街廓，形塑兼具安全、美感與機能的人本通行空間。
舊社國小校長李佳穎表示，通學步道改善有效提升學生上下學安全性，也透過穿透式圍籬、植栽綠美化及無障礙動線設計，讓校園更開放、動線更清楚，孩子走得安心，家長也更放心。
一名季姓家長向中央社記者表示，施工期間家長接送區被工區壓縮，學生被迫繞道，甚至還多次換校門進出，歷經1年多交通黑暗期，如今步道變得平坦好走、通透，上下學更安全。
