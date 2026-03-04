新竹市舊社國小通學步道完工 家長：變平坦更安全

不論是戶外教學還是畢業旅行，近來出現不少被嫌貴的案例。北部有一所私立高中的學子在Threads發文，抱怨校外教學的行程規劃得很爛又很貴，他貼出四天的行程表以及費用，直呼全班沒人要參加。不少人看了行程反而認為很划算，認為出遊的回憶才是無價的，不應該只注重在價格上。

2026-03-03 17:13