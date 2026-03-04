屏東縣推全齡長照通識國小扎根 「認識未來的自己」 更學會同理

屏東縣老年人口22％，面對超高齡社會來臨，屏東縣府長照處推動全齡長照通識向下扎根，讓國小高年級學生戶外教學來到長照處的好屏生活長照館，從高齡者模擬體驗，讓學生認識「未來的自己」，有學生說，戴上老花眼睛，原來視線變得模糊，也能更同理，要多關心爺爺奶奶。

屏東縣長周春米上任後成立全國第一個長照處，長照處長陳桂敏說，屏東縣長照涵蓋率達114.8％，超越全國平均，持續擴展居家式、社區式與機構式長照服務資源。

陳桂敏說，今2026年屏東縣長照通識從教育出發，首創與縣內國小合作結合長照體驗基地「好屏生活長照館」，以國小五六年級學童為對象提供長照館導覽、高齡模擬體驗、主題講座或互動遊戲，讓學童用自己參與方式認識高齡長輩的生活。

信義國小五年級學童藍縉偊說，長照館中有一個主題是「看見未來自己」，在手臂負重做事情，很考驗手指協調與專注力，他自己做都有點不方便了，更何況是長輩們，也學會要多體諒、多關心長者。

信義國小五年級王若菲說，穿戴老人裝一開始覺得很輕鬆，穿起來才發現沒有想像中的那麼簡單，「步伐很重，身體也會駝背，要慢慢走，不然很容易摔倒」。

信義國小校長馮麗珍說，長照體驗融入戶外教學，學生們親身體驗了解家中阿公阿嬤身體狀況，遇到高齡長輩也能多一點關心、支持、包容，甚至協助長者。

長照處表示，好屏生活長照館去年7月啟用，位在屏東榮總旁邊，有長照資源介紹、長照主題導覽、失能失智體驗與教學，還有世代共融的圖書館，期盼各行各業負責人可以將長照館納維職場員工教育場域，對長者需求有更多認識。

長照處指出，長照通識國小扎根目前有三所國小申請參觀，信義國小、萬丹國小，還有枋寮鄉東海國小；除長照處也邀請名人講座等分享他們照顧經驗，或是邀請民眾一起走進電影院認識長照電影，從生活化與溫暖方式走進民眾心中，了解長照資源。

屏東縣信義國小學童們參訪長照好屏生活館，學童穿戴老人裝。圖／屏東縣府長照處提供

屏東縣信義國小學童們參訪長照好屏生活館收穫滿滿。圖／屏東縣府長照處提供