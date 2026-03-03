快訊

新北某高中代課老師開黃腔還稱「被投訴多次」 教育局：已開性平會

聯合報／ 記者江婉儀／新北報導
新北某高中一名代課老師在表演藝術課上，竟對學生講開黃腔，還稱自己任職多所學校被投訴很多次。示意圖。圖／AI生成
新北某高中一名代課老師在表演藝術課上，竟對學生講開黃腔，還稱自己任職多所學校被投訴很多次。示意圖。圖／AI生成

新北某高中一名代課老師在表演藝術課上，竟對學生講開黃腔，說出帶有性字眼的言語，讓班上學生感到不舒服與不滿，有學生在社群PO文表達不滿，質疑「這種人也可以為人師表嗎？」此事引起多位議員關注，認為不可寬恕，新北市教育局表示，今天已開性平會，啟動法定程序釐清案情，後續依性別平等教育法辦理。

該校學生在Threads發文指控，昨天第一次上表演藝術課，老師上課點名要舉手，沒想到竟問男同學「在場有男生是不舉的嗎？」、「有性功能障礙嗎」，後來講上課時不能用手機，竟對全班說「下課時你愛怎麼東摸西摸都可以，要塞進陰道也可以」，全班女生都傻眼，讓人感到超級不舒服，老師還聲稱自己教書時間已有十幾年，任職多所學校被投訴很多次，表示很多人也覺得不舒服，卻死性不改，這種人也可以為人師表嗎？

教育局回應，有關疑似校園性別事件，2日接獲匿名檢舉後，陳情該校教師疑似於課堂間有不當言語，造成學生身心不舒服。校方已依規定完成校安通報，並同步啟動性平法定程序，目前正初步釐清案情與確認相關當事受害學生身分中。今天已開性平會，啟動法定程序釐清案情，後續依性別平等教育法辦理。

教育局表示，調查期間以學生權益為優先，學校已先調整該師涉及陳情班級授課安排；其餘授課班級則採陪同入班觀察等必要措施，避免疑慮擴大並確保教學秩序。

教育局強調，已要求學校以保護學生為優先，依性平法規加速查明，並確保調查期間相關人員接觸學生的安排符合安全與適切原則，後續如調查確認屬實，將依性平法及相關規定嚴正處置，絕不寬貸。

性平 教育局 老師

新北市教育局表示,今天已開性平會,啟動法定程序釐清案情,後續依性別平等教育法辦理。

新北市偏鄉四校啟動AI跨域課程 用數位敘事翻轉教育

新北市東北角與平溪山區四所國小攜手推動「視界交織—我的校園特色與心靈地圖」跨域教學課程，結合AI、VR與數位敘事，讓鼻頭、福隆、福連及十分國小高年級學生，透過科技探索校園與自我。課程內容由臺灣智慧教與學推廣協會規劃，並在李延昌校長促成及奇鋐教育基金會支持下展開，學生戴上VR眼鏡，從海底教室到天燈視角，在山海之間展開一場跨校對話。

高中生怨畢旅7950元「全班幾乎不參加」 網見內容讚：價格很佛心

不論是戶外教學還是畢業旅行，近來出現不少被嫌貴的案例。北部有一所私立高中的學子在Threads發文，抱怨校外教學的行程規劃得很爛又很貴，他貼出四天的行程表以及費用，直呼全班沒人要參加。不少人看了行程反而認為很划算，認為出遊的回憶才是無價的，不應該只注重在價格上。

課業壓力大！兒盟調查近2成國中生 重度學習疲勞

兒福聯盟昨日公布「二○二六台灣國中生學習壓力調查報告」，發現台灣國中生「重度學習疲勞」比率今年攀升至百分之十九點二，等於每五個國中生就有一個重度學習疲勞，私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，有百分之十五點二會求助生成式ＡＩ。

60名新二代學生接力 彰化二林國小彩繪牆「手腦並用」3個月完工

彰化縣二林國小推動學生多元文化教育，3個多月前規畫彩繪校內四面牆壁，經討論構圖兩個多月，全校60多名新二代輪流上色一個月，4名大學志工和指導老師不時修圖，今大功告成。

高雄梓官盃慈善籃球賽熱戰 梓官國中與七賢國中奪冠

北高雄規模最大的梓官盃慈善籃球邀請賽，2月27日至3月1日於梓官國中體育館進行，共有14組籃球隊參賽。主辦單位表示，經過3天激烈競技，分別由梓官國中及七賢國中獲得兩個分組冠軍。

