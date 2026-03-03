新北某高中代課老師開黃腔還稱「被投訴多次」 教育局：已開性平會

新北某高中一名代課老師在表演藝術課上，竟對學生講開黃腔，說出帶有性字眼的言語，讓班上學生感到不舒服與不滿，有學生在社群PO文表達不滿，質疑「這種人也可以為人師表嗎？」此事引起多位議員關注，認為不可寬恕，新北市教育局表示，今天已開性平會，啟動法定程序釐清案情，後續依性別平等教育法辦理。

該校學生在Threads發文指控，昨天第一次上表演藝術課，老師上課點名要舉手，沒想到竟問男同學「在場有男生是不舉的嗎？」、「有性功能障礙嗎」，後來講上課時不能用手機，竟對全班說「下課時你愛怎麼東摸西摸都可以，要塞進陰道也可以」，全班女生都傻眼，讓人感到超級不舒服，老師還聲稱自己教書時間已有十幾年，任職多所學校被投訴很多次，表示很多人也覺得不舒服，卻死性不改，這種人也可以為人師表嗎？

教育局回應，有關疑似校園性別事件，2日接獲匿名檢舉後，陳情該校教師疑似於課堂間有不當言語，造成學生身心不舒服。校方已依規定完成校安通報，並同步啟動性平法定程序，目前正初步釐清案情與確認相關當事受害學生身分中。今天已開性平會，啟動法定程序釐清案情，後續依性別平等教育法辦理。

教育局表示，調查期間以學生權益為優先，學校已先調整該師涉及陳情班級授課安排；其餘授課班級則採陪同入班觀察等必要措施，避免疑慮擴大並確保教學秩序。

教育局強調，已要求學校以保護學生為優先，依性平法規加速查明，並確保調查期間相關人員接觸學生的安排符合安全與適切原則，後續如調查確認屬實，將依性平法及相關規定嚴正處置，絕不寬貸。