平溪天燈節再點亮夜空 十分國小試放永續天燈

2026新北市平溪天燈節第2場活動今晚在十分廣場登場，十分國小同步試放研發的「改良式環保永續天燈」。校長吳忠霖表示，透過革新材料，可減少施放天燈後殘留物，兼顧環境永續。

新北市府教育局今天發布新聞稿表示，施放傳統天燈常留下竹架與鐵絲等殘留物，增加山林環境清理壓力。十分國小師生團隊與金山高中合作，導入人工智慧（AI）優化結構設計，研發更易充分燃燒、減少殘留物的改良式環保永續天燈。

這項設計研發，始於前十分國小校長利一奇帶領的團隊，他接受中央社記者電訪時表示，學校主任蔡金葉、主任陳昌維，與金山高中主任吳建璿一起研發改良式環保天燈，採用薄木片取代傳統鐵絲與竹子，作為底座支架，並於2025年4月取得新型專利。改良的結構，讓天燈在空中的燃燒率極高，不會留下金屬殘骸。

十分國小現任校長吳忠霖告訴記者，學校研發的環保永續天燈兼具教育與環保意義。學校將天燈作為校訂特色課程，將結構設計、材料科學與永續理念融入教學，引導學生拆解天燈結構、測試不同材料燃燒效果，在多次試驗中尋找更友善環境的設計。

吳忠霖說，跨校合作的成果呼應聯合國「永續城鄉」與「氣候行動」永續發展目標（SDGs），不僅讓平溪天燈的祈福文化更友善環境，也讓學生在故鄉的產業議題中，了解天燈施放對山林環境可能造成影響，並研究解決問題的方法。

另外，市府今天在瑞芳區、平溪區舉行行動治理座談會，對於地方期待的「新北市天燈永續發展自治條例」，市長侯友宜表示，新北市議會已於去年7月三讀通過，也同步在當月提送行政院核備。未來這套制度正式上路後，將透過法制化管理，推動平溪區觀光，也保障生態平衡與環境永續、維護在地居民的安全。