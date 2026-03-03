新北市偏鄉四校啟動AI跨域課程 用數位敘事翻轉教育

新北市東北角與平溪山區四所國小攜手推動「視界交織—我的校園特色與心靈地圖」跨域教學課程，結合AI、VR與數位敘事，讓鼻頭、福隆、福連及十分國小高年級學生，透過科技探索校園與自我。課程內容由臺灣智慧教與學推廣協會規劃，並在李延昌校長促成及奇鋐教育基金會支持下展開，學生戴上VR眼鏡，從海底教室到天燈視角，在山海之間展開一場跨校對話。

鼻頭國小校長李延昌表示，先前「行動智慧學校」進入校園時，看見孩子在數位創作中展現自信與光芒，讓他深受感動。「小校不該是孤島，透過跨校合作與科技輔助，孩子也能成為說故事的主角。」他認為，科技不只是工具，更是幫助偏鄉孩子看見自己價值的重要橋梁。

課程設計融入社會情緒學習（SEL），引導學生從「我的感覺」、「我的驕傲」到「我的夢想」三段式腳本出發，將校園場景轉化為個人心靈地圖。

來自海岸學校的學生分享，我變成守護珊瑚的小魚，介紹我們的海底教室，覺得很驕傲。山區學生則說，從天燈的視角看家鄉，才發現原來我們的土地這麼美。

奇鋐教育基金會表示，教育是改變世界最關鍵的力量，希望透過資源挹注與陪伴，讓偏鄉孩子也能擁有探索未來的能力。未來將持續支持「行動智慧學校」計畫，結合AI與數位敘事，為偏鄉教育創造更多可能，讓孩子勇敢描繪屬於自己的未來藍圖。