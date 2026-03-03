促果農和烘焙坊合作 維多利亞學生翻轉鳳梨淡季危機
雲林縣維多利亞實驗高中學生高欣彤、楊詠丞、蕭晨宇攜手鳳梨果農和烘焙坊，將鳳梨全果利用，打造系列產品，成功將鳳梨淡季危機轉為商機，更建立小農與手作坊長期合作模式。
高欣彤、楊詠丞、蕭晨宇參加全國高中職新農業行銷實作比賽，從課堂走向田間，去年深入產地，了解鳳梨生長期並參與烘焙。
高欣彤等3人回想當初參賽初衷，「我們希望幫小農找出路」，他們觀察到鳳梨淡旺季價差一倍以上，鳳梨盛產時量大價格崩跌，淡季卻因量少價高、品質不穩而難以銷售。
正好學校學生家長吳裔舒種植金鑽鳳梨，而學生家長莊惠雅經營烘焙坊，高欣彤等3人促成雙方合作。
高欣彤表示，當初嘗試鳳梨一口酥，因缺乏特色且品質不穩定而宣告失敗。團隊重新找來鳳梨造型模具，以金黃酥皮呈現鳳梨果實本色，並以抹茶為鳳梨葉上色，製作出外型可愛討喜的「造型鳳梨酥」。
莊惠雅認為，現在市場以少油、少糖為主，堅持花3小時手工熬煮鳳梨酥內餡，確保每一顆鳳梨酥的品質與口感。
蕭晨宇等人將鳳梨全果利用，鳳梨榨汁後的果渣成為最天然的鳳梨酥餡料，另外有鳳梨原汁、鳳梨果乾、鳳梨酵素等，剩下的果皮回歸農地當綠肥。
鳳梨系列商品上線後，累計銷售鳳梨鮮果1000公斤，創造出逾新台幣20萬元。同時，團隊成功促成吳裔舒與莊雅惠建立長期合作關係，未來將每月固定收單，透過旺季收果、委託代工製作鳳梨餡料冷凍儲存，實現全年穩定生產，有效降低成本，讓鳳梨的甜美不再受限於季節。
