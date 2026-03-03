高中生怨畢旅7950元「全班幾乎不參加」 網見內容讚：價格很佛心

不論是戶外教學還是畢業旅行，近來出現不少被嫌貴的案例。北部有一所私立高中的學子在Threads發文，抱怨校外教學的行程規劃得很爛又很貴，他貼出四天的行程表以及費用，直呼全班沒人要參加。不少人看了行程反而認為很划算，認為出遊的回憶才是無價的，不應該只注重在價格上。

從原PO貼出的行程看到，第一天南下到高雄「城市探索」，而且午餐自理，晚上入住義大天悅飯店，然後在飯店內吃晚餐、義大廣場逛街；第二天遊玩義大世界，午餐吃丹丹漢堡，然後再出發到墾丁小灣沙灘活動，晚上入住墾丁福華飯店，晚餐則到墾丁大街自理。第三天在飯店吃完早餐後，中午就到預定的餐廳用餐，然後再到台中靜宜大學參訪，下榻飯店則入住麗寶福容大飯店，晚餐在麗寶龍鳳廣場自理，並舉辦晚會活動；最後一天吃完早餐後，就到麗寶樂園遊玩，並提供個人PIZZA套餐，最後回到台北。

總計四天下來的費用一個人要7950元，費用包含車資、過路費、保險、門票、膳食費等，這樣的行程和費用讓原PO忍不住抱怨「畢旅行程又爛又貴，全班幾乎不參加」。

貼文引起熱議，多數人認為光是飯店等級再加上兩間遊樂園，其實一點都不貴，「超便宜的，都住那麼好的飯店耶」、「遊覽車四天、司機領隊小費，有些餐食、住宿費用、門票費用，7000多真的不貴」、「雙樂園、3間高級飯店，拉車到台灣尾去，這價錢說實話不貴」、「光飯店的費用應該就佔了不少，以天數來說算便宜吧」、「覺得光是那三晚的旅館就賺爛了，其它行程根本就賺到」、「只論行程的話，四天有大飯店+2遊樂園，這個價格很合理甚至有點佛」。

還有過來人感嘆以前在意的是和同學相處的回憶，現在則是只看費用和行程，「以前學生只在乎一起出遊的回憶，地點、多少根本都沒概念，怎麼現在都…」、「說真的，畢旅玩的從來不是行程，而是同學一起瘋的感覺」、「一群好友聚在一起鬧就是最好的回憶，景點真的還好」、「畢旅從來都不是去哪裡的問題，而是跟誰去的選擇，重點是就內容跟價錢很可以」、「爛不爛無所謂，能跟朋友四天三夜膩在一起就是快樂，出社會後會非常想念那樣的回憶」。