快訊

以「善」出發…大甲鎮瀾宮2026遶境進香 4月17日深夜起駕

幕後黑手現形！台股量價前十大幾乎遭團滅 僅「這3檔」倖存

5位員工起家…床的世界董事長陳燕飛逝世享壽78歲 公司發重訊證實

聽新聞
0:00 / 0:00

高中生怨畢旅7950元「全班幾乎不參加」 網見內容讚：價格很佛心

聯合新聞網／ 綜合報導
近來出現不少學子抱怨畢旅行程太爛、費用太貴的案例，掀起網路上不少討論。示意圖／AI生成
近來出現不少學子抱怨畢旅行程太爛、費用太貴的案例，掀起網路上不少討論。示意圖／AI生成

不論是戶外教學還是畢業旅行，近來出現不少被嫌貴的案例。北部有一所私立高中的學子在Threads發文，抱怨校外教學的行程規劃得很爛又很貴，他貼出四天的行程表以及費用，直呼全班沒人要參加。不少人看了行程反而認為很划算，認為出遊的回憶才是無價的，不應該只注重在價格上。

從原PO貼出的行程看到，第一天南下到高雄「城市探索」，而且午餐自理，晚上入住義大天悅飯店，然後在飯店內吃晚餐、義大廣場逛街；第二天遊玩義大世界，午餐吃丹丹漢堡，然後再出發到墾丁小灣沙灘活動，晚上入住墾丁福華飯店，晚餐則到墾丁大街自理。第三天在飯店吃完早餐後，中午就到預定的餐廳用餐，然後再到台中靜宜大學參訪，下榻飯店則入住麗寶福容大飯店，晚餐在麗寶龍鳳廣場自理，並舉辦晚會活動；最後一天吃完早餐後，就到麗寶樂園遊玩，並提供個人PIZZA套餐，最後回到台北。

總計四天下來的費用一個人要7950元，費用包含車資、過路費、保險、門票、膳食費等，這樣的行程和費用讓原PO忍不住抱怨「畢旅行程又爛又貴，全班幾乎不參加」。

貼文引起熱議，多數人認為光是飯店等級再加上兩間遊樂園，其實一點都不貴，「超便宜的，都住那麼好的飯店耶」、「遊覽車四天、司機領隊小費，有些餐食、住宿費用、門票費用，7000多真的不貴」、「雙樂園、3間高級飯店，拉車到台灣尾去，這價錢說實話不貴」、「光飯店的費用應該就佔了不少，以天數來說算便宜吧」、「覺得光是那三晚的旅館就賺爛了，其它行程根本就賺到」、「只論行程的話，四天有大飯店+2遊樂園，這個價格很合理甚至有點佛」。

還有過來人感嘆以前在意的是和同學相處的回憶，現在則是只看費用和行程，「以前學生只在乎一起出遊的回憶，地點、多少根本都沒概念，怎麼現在都…」、「說真的，畢旅玩的從來不是行程，而是同學一起瘋的感覺」、「一群好友聚在一起鬧就是最好的回憶，景點真的還好」、「畢旅從來都不是去哪裡的問題，而是跟誰去的選擇，重點是就內容跟價錢很可以」、「爛不爛無所謂，能跟朋友四天三夜膩在一起就是快樂，出社會後會非常想念那樣的回憶」。

麗寶樂園 畢業旅行 義大世界

延伸閱讀

畢旅3天2夜5250元被學生嫌貴 網紅Cheap狠批：要爽就要花錢

畢旅3天2夜收5250！「4餐自理+逛免費景點」 南部高中行程百萬人關注

易遊網「旅遊節」明開跑 釜山沖繩機票、饗食天堂餐券全都1元

想出國留學又怕燒錢？他教「省錢5技巧」幫你圓夢：顧貓狗也能拿錢

相關新聞

高中生怨畢旅7950元「全班幾乎不參加」 網見內容讚：價格很佛心

不論是戶外教學還是畢業旅行，近來出現不少被嫌貴的案例。北部有一所私立高中的學子在Threads發文，抱怨校外教學的行程規劃得很爛又很貴，他貼出四天的行程表以及費用，直呼全班沒人要參加。不少人看了行程反而認為很划算，認為出遊的回憶才是無價的，不應該只注重在價格上。

課業壓力大！兒盟調查近2成國中生 重度學習疲勞

兒福聯盟昨日公布「二○二六台灣國中生學習壓力調查報告」，發現台灣國中生「重度學習疲勞」比率今年攀升至百分之十九點二，等於每五個國中生就有一個重度學習疲勞，私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，有百分之十五點二會求助生成式ＡＩ。

60名新二代學生接力 彰化二林國小彩繪牆「手腦並用」3個月完工

彰化縣二林國小推動學生多元文化教育，3個多月前規畫彩繪校內四面牆壁，經討論構圖兩個多月，全校60多名新二代輪流上色一個月，4名大學志工和指導老師不時修圖，今大功告成。

高雄梓官盃慈善籃球賽熱戰 梓官國中與七賢國中奪冠

北高雄規模最大的梓官盃慈善籃球邀請賽，2月27日至3月1日於梓官國中體育館進行，共有14組籃球隊參賽。主辦單位表示，經過3天激烈競技，分別由梓官國中及七賢國中獲得兩個分組冠軍。

國中生5人就有1人「學習過勞」 私校生作息失衡、壓力更大

兒福聯盟今日公布「2026台灣國中生學習壓力調查報告」，調查發現台灣國中生「學習疲勞」比例在2026年攀升至19.2%，十餘年來不減反增，且私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，僅有三成五會找父母談，更有15.2％會求助生成式AI，對此，專家提醒，面對孩子的壓力，家長也要覺察自己內心是否也有狀況；此外，生成式AI只是輔助，絕對不能取代輔導或諮商的功能。

影／告五人回高中母校捐樂器與學弟妹合唱 暖心預告盼成立「獎學金」

「告五人」今天以傑出校友身份返回宜蘭高中捐贈吉他等樂器，雲安笑談求學時期翻牆，回憶學生社團與雲門舞集2在校園演出後，獲學校支持購買新樂器，因此他們想提供學弟妹更好用樂器，他不知日後緣分會如何發展，盼有一天告五人可以提供獎學金，幫大家走上這條藝術之路。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。