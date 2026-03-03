高中專業群科甄選3月9日起報名 87校提供7598名額

115學年高中特色招生專業群科甄選入學，自3月9日起受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，有87校參與招生、提供7598個名額。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為培育務實致用的技職人才，國教署推動各項實務選才、適性揚才的升學管道；參與專業群科甄選入學管道的學校，應就實作、實驗、表演等項目，選擇辦理術科測驗，也可辦理書面審查或面試，或參採國中會考成績作為錄取門檻。

115學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學於3月9日至13日受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地學區限制，學生可依性向報名其他就學區的學校。

根據簡章資料，115學年高中特色招生專業群科甄選入學有87所高中、351個專業群科（班）參與招生，提供7598個名額，以桃連區2030個名額最多，其次為基北區1407個名額；有29班（群、科）採國中教育會考成績為錄取門檻，322班（群、科）以術科測驗成績為錄取依據。

國教署說明，各校於3月9日起受理報名繳件，應屆畢業生由各國中集體繳交報名資料；非應屆或跨區報名的個別報名學生，請至各招生學校現場報名；招生學校如參採「書面審查」，報名時應一併繳交相關文件；考生如報名台北市及新北市的特色招生學校，依該市規定時程辦理。

115學年高中特色招生專業群科甄選入學術科測驗將於4月11日或12日辦理，預計5月18日公告術科成績，6月11日公告放榜，6月12日進行報到。