快訊

對伊動武3天後川普正式向國會通報 國會若不宣戰後果曝光

過完春節物價全面齊漲！網紅作家嘆：1000像500元

美伊開戰不影響川習會！彭博：美中官員下周會晤鋪路 可能談台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

高中專業群科甄選3月9日起報名 87校提供7598名額

中央社／ 台北3日電

115學年高中特色招生專業群科甄選入學，自3月9日起受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地的學區限制，有87校參與招生、提供7598個名額。

教育部國民及學前教育署今天發布新聞稿指出，為培育務實致用的技職人才，國教署推動各項實務選才、適性揚才的升學管道；參與專業群科甄選入學管道的學校，應就實作、實驗、表演等項目，選擇辦理術科測驗，也可辦理書面審查或面試，或參採國中會考成績作為錄取門檻。

115學年高級中等學校特色招生專業群科甄選入學於3月9日至13日受理報名，採「術科甄選」，且不受國中學籍所在地學區限制，學生可依性向報名其他就學區的學校。

根據簡章資料，115學年高中特色招生專業群科甄選入學有87所高中、351個專業群科（班）參與招生，提供7598個名額，以桃連區2030個名額最多，其次為基北區1407個名額；有29班（群、科）採國中教育會考成績為錄取門檻，322班（群、科）以術科測驗成績為錄取依據。

國教署說明，各校於3月9日起受理報名繳件，應屆畢業生由各國中集體繳交報名資料；非應屆或跨區報名的個別報名學生，請至各招生學校現場報名；招生學校如參採「書面審查」，報名時應一併繳交相關文件；考生如報名台北市及新北市的特色招生學校，依該市規定時程辦理。

115學年高中特色招生專業群科甄選入學術科測驗將於4月11日或12日辦理，預計5月18日公告術科成績，6月11日公告放榜，6月12日進行報到。

延伸閱讀

工藝入校計畫最高補助6萬 助工藝教育扎根

115國中會考5月中登場 3月5日至7日報名4月10日寄發准考證

國中教育會考5月16、17日登場 3月5日至7日要完成報名

今年公務員高普考7月3日起舉行 需用名額暫定5618名

相關新聞

課業壓力大！兒盟調查近2成國中生 重度學習疲勞

兒福聯盟昨日公布「二○二六台灣國中生學習壓力調查報告」，發現台灣國中生「重度學習疲勞」比率今年攀升至百分之十九點二，等於每五個國中生就有一個重度學習疲勞，私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，有百分之十五點二會求助生成式ＡＩ。

60名新二代學生接力 彰化二林國小彩繪牆「手腦並用」3個月完工

彰化縣二林國小推動學生多元文化教育，3個多月前規畫彩繪校內四面牆壁，經討論構圖兩個多月，全校60多名新二代輪流上色一個月，4名大學志工和指導老師不時修圖，今大功告成。

高雄梓官盃慈善籃球賽熱戰 梓官國中與七賢國中奪冠

北高雄規模最大的梓官盃慈善籃球邀請賽，2月27日至3月1日於梓官國中體育館進行，共有14組籃球隊參賽。主辦單位表示，經過3天激烈競技，分別由梓官國中及七賢國中獲得兩個分組冠軍。

國中生5人就有1人「學習過勞」 私校生作息失衡、壓力更大

兒福聯盟今日公布「2026台灣國中生學習壓力調查報告」，調查發現台灣國中生「學習疲勞」比例在2026年攀升至19.2%，十餘年來不減反增，且私校生的作息失衡與壓力更顯著高於公立學校。面對壓力，僅有三成五會找父母談，更有15.2％會求助生成式AI，對此，專家提醒，面對孩子的壓力，家長也要覺察自己內心是否也有狀況；此外，生成式AI只是輔助，絕對不能取代輔導或諮商的功能。

影／告五人回高中母校捐樂器與學弟妹合唱 暖心預告盼成立「獎學金」

「告五人」今天以傑出校友身份返回宜蘭高中捐贈吉他等樂器，雲安笑談求學時期翻牆，回憶學生社團與雲門舞集2在校園演出後，獲學校支持購買新樂器，因此他們想提供學弟妹更好用樂器，他不知日後緣分會如何發展，盼有一天告五人可以提供獎學金，幫大家走上這條藝術之路。

台中清水建國國小綜合活動中心今動土 中市府自籌近億元　

台中市清水區建國國民小學今天舉行「綜合活動中心新建工程動土暨圓夢樓落成啟用典禮」，總經費達新台幣9440萬元，全由市府自籌經費支應，過去曾因中社遺址考古作業一度停擺，目前中社遺址發現之考古出土遺物，正由發掘單位國立成功大學依規定進行整理作業及保存。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。