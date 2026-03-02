60名新二代學生接力 彰化二林國小彩繪牆「手腦並用」3個月完工

彰化縣二林國小推動學生多元文化教育，3個多月前規畫彩繪校內四面牆壁，經討論構圖兩個多月，全校60多名新二代輪流上色一個月，4名大學志工和指導老師不時修圖，今大功告成。

二林國小學生795人，新二代60多人，幾乎占一成，在彰化縣西南角國小不算多，但校方重視多元文化教育，第四度向縣政府申請補助，這次以公共彩繪方面呈現，邀請美術老師張育銘指導，張育銘找大學生洪紳愷、林珊妤、李侑芬、林芷妍當彩繪助理，跟二林國小討論彩繪主題，約兩個月定案，四面牆分別畫多元文化、多元文化學習教育、本土與外來的飲食融合、多元文化融合後欣欣向榮。

一個月前，也就是上學期期末彩繪助理在牆上畫草圖，二林國小新二代輪流在期末、寒假期間返校彩繪牆壁，被分派牆上塗鴉任務的小朋友按照彩繪助理大哥哥、大姊姊和指導老師張育銘的指點，在不同圖案區域塗顏色，畫出邊線或塗得不均勻，彩繪助理修邊和補色，小朋友畫得興高采烈，一點都不覺得辛苦。

張育銘說，第一面牆有很多穿各國服裝的人，代表多元文化，第二面牆彩繪書櫃和斑馬，以斑馬象徵不同文化融合卻協調，第三面牆彩繪本土與外來的食物，第三面牆畫二林特產葡萄結實纍纍以表多元文化串在一起，另一特產紅龍果代表著多元文化欣欣向榮；彩繪過程小朋友與彩繪助理合作無間，校方全力支持，才能在最短時間內畫完作品。

二林國小校長陳福順今表示，台灣不但是地球村一員，也因新住民到來而國際化，學校應教導孩子認同自己的文化，尊重不同的文化，從合力彩繪四面牆壁學習互助與關懷，今彩繪完成，校內增加四面美麗的牆，呈現重視多元文化教育的成果。