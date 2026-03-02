高雄梓官盃慈善籃球賽熱戰 梓官國中與七賢國中奪冠

北高雄規模最大的梓官盃慈善籃球邀請賽，2月27日至3月1日於梓官國中體育館進行，共有14組籃球隊參賽。主辦單位表示，經過3天激烈競技，分別由梓官國中及七賢國中獲得兩個分組冠軍。

梓官盃慈善籃球邀請賽今年邁入第四屆，競賽組別分成U13及U15兩組，共吸引高雄、屏東、台南及彰化等地各級學校共14支隊伍報名競技。

黃秋媖表示，梓官國中是她的母校，在籃球、舉重及擊劍等體育項目成績亮麗，去年更在高雄市中等學校運動會奪下11面金牌，她身為梓中校友與有榮焉，也有責任繼續推動體育發展，因此她從4年前開始結合學校、家長會、企業及社團等單位舉辦慈善籃球邀請賽，

黃秋媖說，運動對身體健康很重要，她自己也參與羽球、籃球、棒球、槌球、長跑、巧固球等協會活動，擔任各項職務，希望更多企業或社團共襄盛舉，以具體行動支持北高雄各學校的體育賽事。

高雄梓官盃慈善籃球邀請賽今年邁入第四屆，今年共有14支隊伍報名參賽。圖／議員黃秋媖提供

